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الأحد، 13-11-2022 04:03 م

ما هو السيلوليت الأبيض وهل يمكن التخلص منه؟

ةونم


الوكيل الإخباري - السيلوليت هو حالة تتميز بتضخم الجلد أو ظهور التجعيد الذي يظهر بشكل شائع على الفخذين والأرداف. يظهر السيلوليت في المناطق التي تتوزع فيها الدهون عادة تحت الجلد. تشمل المصطلحات الطبية للسيلوليت الداء الجلدي ، ووذمة الشحوم ، وحالة نتوء الجلد. وهناك العديد من أنواع السيلوليت منها السيلوليت الأبيض والسيلوليت البني، في هذا المقال سنتعرف أكثر على السيلوليت الأبيض:

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ما هو السيلوليت الأبيض؟

يظهر السيلوليت على شكل دمل الجلد ، وخاصة على الفخذين والأرداف والوركين والبطن. تعاني النساء من السيلوليت في كثير من الأحيان أكثر من الرجال ، ولكن قد يعاني كلا الجنسين من هذه المشكلة. علامات التمدد ، يشار إليها طبياً باسم السطور ، هي خطوط متداخلة على الجلد تظهر غالبًا على البطن والثدي وأعلى الذراعين والأرداف والفخذ. عادة ما تبدأ علامات التمدد باللون الوردي أو الأحمر أو الأرجواني ثم تتلاشى إلى اللون الأبيض وتتطور إلى مظهر يشبه الندبة مع مرور الوقت.



متى يظهر السيلوليت الأبيض؟


جلدك متصل بالعضلات بحبال من النسيج الضام، وتوجد طبقة من الدهون بين جلدك وعضلاتك. يتطور السيلوليت عندما تتراكم الخلايا الدهنية تحت الجلد وتضغط على الجلد بينما تسحب الحبال الضامة لأسفل. يؤدي هذا إلى انتفاخ ينتج عنه تناقض مميز للسيلوليت. كما يوحي الاسم ، تتطور علامات التمدد نتيجة التمدد السريع للجلد.

 



التخلص من السيلوليت

في حين أنه من الممكن تقليل ظهور علامات السيلوليت والخطوط البيضاء ، فقد لا تتمكنين من التخلص من هذه الحالات تماماً. يمكن أن يساعد فقدان الوزن في تقليل ظهور السيلوليت ، على الرغم من أن علاجات الليزر والترددات الراديوية هي أكثر الخيارات الطبية الواعدة. ويُعتقد أن الريتينول الموجود في كريمات السيلوليت يطفو على السطح ويثخن الجلد ، مما يقلل من مظهر السيلوليت الأبيض ، بينما يُعتقد أن المكونات مثل الكافيين والأمينوفيلين تعزز تكسير الدهون. كما هو الحال مع السيلوليت ، يعد العلاج بالليزر وكريمات الريتينول الموضعية خيارًا لعلاج علامات التمدد.

 

 

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