مشكلة تمدد الجلد .... إليك علاجها

الوكيل الإخباري - علامات التمدد هي شكل من أشكال الندوب التي تظهر بعد أن يتمدد الجلد أو يتقلص بسرعة. غالباً ما تحدث بسبب الحمل وزيادة الوزن وفقدان الوزن ورياضة كمال الأجسام. تشمل خيارات العلاج إعادة تسطيح الجلد بالليزر، وتقشير الجلد، و Microneedling ، وكريمات الريتينول. تابعي تفاصيل هذه المشكلة في الاتي.

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ما هي علامات التمدد؟







علامات التمدد هي خطوط متغيرة اللون وغائرة قليلاً (منخفضة) تشبه الندبات في جلدك. تظهر عندما يتمدد جلدك أو يتقلص بسرعة.



تظهر علامات التمدد بشكل عام على:



منطقة البطن (المعدة)، الفخذين، الخَواصِر، الصدر ، الذراعين، اسفل الظهر والأرداف .



على من تؤثر علامات التمدد؟



يمكن لأي شخص التعرض لعلامات التمدد. لكن تزداد احتمالية إصابتك بعلامات التمدد في هذه الحالات:



خلال فترة الحمل.



عندما تكسبين أو تفقدين الكثير من الوزن فجأة.



عندما تكبر عضلاتك بسرعة من خلال كمال الأجسام أو رفع الأثقال.



المرور بطفرة في النمو خلال فترة المراهقة.



إذا كان لديك تاريخ عائلي من علامات التمدد (الوراثة).



إذا كان لديك متلازمة كوشينغ أو متلازمة مارفان.



ما مدى شيوع علامات التمدد؟



علامات التمدد شائعة. تظهر علامات تمدد الجلد بين 50٪ و 90٪ من النساء الحوامل.



كيف تؤثر علامات التمدد على الجسم؟



لا تؤذي علامات التمدد، لكنها يمكن أن تؤثر على صحتك النفسية وعلى طريقة تفكيرك في نفسك وثقتك بجمالك. وقد تعاني من التوتر والقلق والاكتئاب.





ما هي أعراض علامات التمدد؟



قد تشمل أعراض علامات التمدد ما يلي:



خطوط غارقة في بشرتك.



تلون (أحمر ، وردي، أزرق، أسود، بنفسجي أو بني).



يصبح الجلد لامعاً تدريجياً ويظهر بخط فضي أو أبيض.



وقد تعانين من حكة أو تحسس مكان تمدد الجلد.



ما الذي يسبب علامات التمدد؟



عندما تتمدد بشرتك أو تتقلص بسرعة، فإنها تتسبب في تكسر الإيلاستين والكولاجين في بشرتك. يتمثل الدور الرئيسي للإيلاستين في السماح لبشرتك بالتمدد. يتمثل الدور الرئيسي للكولاجين في توفير البنية والقوة والدعم لبشرتك. عندما تلتئم بشرتك، تظهر علامات التمدد في المناطق التي ينكسر فيها الإيلاستين.



كيف يتم تشخيص علامات التمدد؟



من السهل تشخيص علامات التمدد. لست بحاجة بالضرورة إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لتشخيصها فهي تظهر بوضوح.



كيف يتم علاج علامات التمدد؟

تقول الاختصاصية بشكل عام، علاج علامات التمدد صعب. يحسن العلاج مظهر علامات التمدد، لكنها قد لا تزول تماماً. يؤدي التعامل مع علامات التمدد عند ظهورها لأول مرة إلى الحصول على أفضل النتائج. قد يكون علاج علامات التمدد القديمة والعميقة أكثر صعوبة في العلاج.





تشمل خيارات العلاج ما يلي:



تقشير الجلد بالليزر



إعادة تسطيح الجلد بالليزر هو نوع من الأشعة الضوئية قصيرة ومركزة ونابضة على علامات التمدد. يزيل الليزر طبقات من بشرتك بدقة شديدة، مما يحفز نمو ألياف الكولاجين الجديدة لبشرة أكثر نعومة.



يمكنك مشاهدة فرقاً فورياً بعد العلاج. قد تستمر بشرتك في التحسن لمدة تصل إلى عام، وقد يستمر التحسن لعدة سنوات.



تقشير البشرة





تقشير الجلد هو نوع من العلاج. يستخدم الإختصاصي أداة متخصصة للتخلص من علامات التمدد. تعمل هذه العملية على تحسين محيط بشرتك وتؤدي إلى بشرة جديدة ناعمة.



من المحتمل أن يستغرق الأمر أسبوعين على الأقل حتى تلتئم بشرتك. يجب أن تلاحظي نتائج كاملة بعد عدة أسابيع أو أشهر من الإجراء.



الميكرونيدلينغ



تضيف الإختصاصية أثناء الوخز بالابر الدقيقة، يتم وخز بشرتك بإبر رفيعة. تحفز الثقوب الصغيرة نمو ألياف الكولاجين والإيلاستين الجديدة لمنحك بشرة أكثر تماسكاً. تحتاج معظم النساء ما بين ثلاثة وستة علاجات لرؤية النتائج.



النتائج تظهر في غضون أربعة إلى ستة أشهر. ولكن قد يستغرق وقتاً أطول.



الريتينول



يأتي الريتينول من فيتامين أ. وهو مكون في العديد من كريمات العناية بالبشرة المضادة للشيخوخة التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) نظراً لقدرته على تحسين التجاعيد وملمس البشرة ومستويات ترطيب بشرتك.



قد تتطلب كريمات الريتينول ستة أشهر على الأقل من الاستخدام المنتظم قبل أن تلاحظين النتائج.



هل توجد علاجات منزلية لعلامات التمدد؟



أن بعض العلاجات المنزلية قد تساعد في علاج علامات التمدد أو منعها، بما في ذلك:



جل الصبار وحمض الهيالورونيك.



قومي بتدليك المنتج برفق على علامات التمدد كل يوم للحصول على أفضل النتائج. قد يستغرق الأمر عدة أسابيع قبل أن تبدئي في رؤية النتائج.



إذا كنت حاملاً ، فمن الجيد التحدث إلى الطبيب الخاص بك قبل استخدام هذه المنتجات.



هل زبدة الكاكاو تقلل من علامات التمدد؟



يعتقد الكثير من الناس أن زبدة الكاكاو وزيت جوز الهند وزيت الزيتون وزيت اللوز تساعد في تحسين علامات التمدد. ومع ذلك، تشير الدراسات إلى أنها لا تعالج علامات التمدد أو تمنعها بشكل فعال.



هل تختفي علامات التمدد؟



ستختفي علامات التمدد في النهاية أو تصبح أقل وضوحاً من تلقاء نفسها.



كم من الوقت تستغرق علامات التمدد حتى تتلاشى؟



بشكل عام، تستغرق علامات التمدد ما بين ستة و 12 شهراً حتى تتلاشى مع العلاج.



كيف يمكننا تقليل مخاطر الإصابة بعلامات التمدد؟



لا يمكنك فعل أي شيء يضمن عدم ظهور علامات تمدد الجلد. ولكن يمكن أن تساعد مجموعة من السوائل والنظام الغذائي والتمارين الرياضية في تقليل المخاطر.



الترطيب



اشربي الكثير من الماء. يساعد الماء في الحفاظ على بشرتك ناعمة، وبالتالي تقل احتمالية ظهور علامات التمدد.



يمكن أن يزيد شرب الكافيين أيضاً من خطر الإصابة بعلامات التمدد. إذا كنت تشربين الكثير من القهوة أو الشاي أو المشروبات الغازية، فمن الجيد استبدالها بالماء.



حمية غذائية



من الجيد أيضاً تناول الأطعمة التي تعزز صحة البشرة، بما في ذلك الأطعمة:



المأكولات الغنية بالزنك مثل المكسرات أو السمك.



المأكولات الغنية بفيتامينات أ ، ج ، د ، مثل الجزر والحمضيات والحليب.



المأكولات الغنية بالبروتين مثل العدس والفاصوليا والبروكلي ولحم البقر قليل الدهن والدجاج.



ممارسة الرياضة



تزيد التمارين من الدورة الدموية وتساعد جسمك على إنتاج الكولاجين. تساعد زيادة الدورة الدموية والكولاجين على بقاء بشرتك قوية ومرنة.



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