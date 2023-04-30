نصائح لإتقان روتين العناية بالبشرة.. أثناء السفر

الوكيل الاخباري - الجميع لديه روتين خاص للعناية بالبشرة، لكن أحياناً خلال السفر، نستغني عن بعض المنتجات أو نعدل بعض الإجراءات على هذا الروتين اليومي، لترك مساحة لأغراض أخرى، أو لعدم كفاية الوقت لتطبيق خطوات الروتين.



لكن هذا قد يسبب العديد من المشاكل لبشرتكِ، خاصة الجفاف التي تعد المشكلة الأكبر للبشرة في فصل الشتاء، جميع وسائل السفر وخاصة الطائرات والقطارات مزودة بأنظمة دوران هواء اصطناعية، وهذا يؤدي إلى التعرض لفترات طويلة لطرق التدفئة والتبريد الجاف، مما قد يؤدي إلى فقدان كبير للرطوبة في الجلد.



بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهم الرحلات الجوية المتأخرة وحركة المرور في الطريق إلى المطار في الإجهاد الذي يساهم في الأمراض الجلدية مثل حب الشباب والصدفية، لذلك عليكِ مراعاة النصائح المذكورة أدناه في روتين العناية بالبشرة أثناء السفر.





نصائح للحفاظ على بشرتكِ خلال السفر



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الترطيب



حتى لو كنتِ تقضيين عطلة في وجهة استوائية ذات مناخ رطب، فإن بشرتكِ لا تزال عرضة للجفاف الشديد أثناء السفر، لذا تشتهي بشكل طبيعي مستوى رطوبة يتراوح بين 40 إلى 70%، ومعظم مقصورات الطائرات تبلغ حوالي 20%، هذا أقل من نصف ما اعتدنا عليه، مما يجعل بشرتكِ عرضة للجفاف.



لمكافحة حقائق الهواء الجاف بشكل أفضل أثناء السفر، من الأفضل البدء في الاستعداد في الأيام التي تسبق مغادرتكِ، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي شرب الماء، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2015 نشرت في الأمراض الجلدية السريرية والتجميلية والتحقيقية أن زيادة كمية المياه بمقدار لترين يومياً على مدار شهر كانت مرتبطة ببشرة أكثر رطوبة بشكل عام.



وزيادة مستويات الترطيب لديكِ بدءاً من بضعة أيام قبل مغادرتكِ والاستمرار حتى عودتكِ سيعطي بشرتكِ وجسمكِ أفضل فرصة للبقاء رطبين.



استخدام منتجاتك المعتادة



كقاعدة عامة، من الأفضل دائماً استخدام منتجات العناية بالبشرة التي ستستخدمها في المنزل أثناء السفر إذا استطعت، وبهذه الطريقة، لن تضطر بشرتكِ إلى التكيف مع المنتجات الجديدة، ولن تخاطر بأي ردود فعل سلبية أثناء العطلة.



لذلك يمكنكِ دائما ملء الزجاجات البلاستيكية الفارغة بحجم السفر بالكريمات والمنظفات المفضلة لديكِ لاستيعاب قوانين السفر الجوي، وتوفير مساحة لأغراضكِ الأخرى أيضاً، لكن انتبهي إلى الالتزام بتعليمات حفظ كل منتج، على سبيل المثال: الأمصال لا بد من حفظها في زجاجات داكنة لحمايتها من التعرض للضوء والحرارة.



تجنب المنتجات الفندقية المجانية



في حين أن الصابون والمرطبات المجانية في غرفتكِ في الفندق قد تكون مغرية، إلا أن الخبراء ينصحون بتجنب استخدامها تماماً، لأنها في الغالبية تحتوي على العطور والمواد الحافظة التي قد تزيد من تفاقم مشاكل البشرة الجافة المعتادة المتعلقة بالسفر.



عامل الحماية من الشمس



على الرغم من أنه يجب عليكِ ارتداء شكل من أشكال عامل الحماية من الشمس كل يوم لحماية بشرتكِ من أشعة الشمس، إلا أنه من المهم للغاية ارتداؤه قبل الطيران، وعلى الرغم من أنك قد تميلين إلى تخطي واقي الشمس في وقت السفر لأنكِ ستكون داخل الطائرة، إلا أنكِ في الحقيقة أكثر عرضة لأشعة الشمس المباشرة على متن الطائرة

ركزي على الأساسيات



إذا كان لديكِ مساحة محدودة في أمتعتكِ ولم تتمكن من إحضار جميع منتجاتكِ المفضلة، فلا تقلقي يمكنكِ التركيز على المنتجات الأساسية في روتينكِ اليومي فقط، مثل المرطب النهاري والليلي والمنظف وواقي الشمس.

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