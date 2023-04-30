هل تعانين مرض القلب؟.. نصائح مهمة للعناية ببشرتك

الوكيل الاخباري - قد لا تدركين أن إصابتك بمرض معين تحتم عليك اتباع نظام محددٍ للعناية ببشرتك، وإذا كنت تعانين مرضاً في القلب، فإن منتجات العناية بالبشرة قد تشكل تداخلاً مع صحتك وتؤثر عليها بشكل رئيسي، إذ إن بعض أنواع هذه المنتجات يمكن أن تسبب لك مشاكل مختلفة، خاصةً إذا كنت ممن يستخدمون جهاز تنظيم دقات القلب.



وحتى تحصلي على المساعدة اللازمة، سنقدم لك الروتين المثالي للعناية بالبشرة، في حال كنت من المصابين بأمراض القلب.



وترتبط صحة البشرة بشكل وثيق مع صحة القلب، إذ يمكن أن تظهر بعض العلامات التحذيرية لأمراض القلب على بشرتك، وأظافرك تحديداً.





ويؤكد أن عليك زيارة طبيبك فور ظهور أي إشارات على الجلد، تنبئ بتدهور عام في صحتك، وإذا تم تشخيصك بمرض القلب، فهناك أنواع معينة من منتجات العناية بالبشرة التي عليك تجنبها فوراً.



اقرئي الملصقات جيداً:



يتحتم على المصابين بأمراض القلب تجنب بعض المنتجات التي تشمل أي شيء يحتوي على الكولاجين، أو فيتامين K.



تقول أخصائية أمراض القلب، ستيفاني سوسير، إنه من المهم تجنب اليوريا أيضاً، واليوريا عنصر يدخل في تركيب بعض المستحضرات، وغالبًا يستخدم هذا العنصر للبشرة الجافة والخشنة، وقد يتسبب هذا المكون في خفقان القلب، لذلك قد لا يكون من الآمن استخدامه للأشخاص الذين يعانون أمراض القلب، ويفضل سؤال الطبيب قبل وضع أي منتج يحتوي عليه.



وبالنسبة للمرضى الذين يعانون سيولة الدم، يوصي الخبراء بتجنب فيتامين K، الذي يمكن أن يكون أحد مكونات منتجات العناية بالبشرة أيضًا.



وفي حال كنت تستخدمين جهاز تنظيم ضربات القلب، فتأكدي من تجنب أجهزة الميكروكرنت، التي أصبحت شائعة جداً في العناية بالبشرة، وتستخدم هذه الأجهزة غالباً لزيادة قوة عضلات الوجه، ورفع مستوى إنتاج الكولاجين، وهو أمر يرغبه معظم الناس الذين يفتقدون الكولاجين عموماً.



يقول طبيب الأمراض الجلدية، هادلي كينغ، الحاصل على شهادة البورد، إنه يجب على الأشخاص التحدث إلى طبيبهم قبل استخدام أي أجهزة على بشرتهم.



استخدمي واقي الشمس يومياً:



يحتاج مرض القلب لاستخدام واقي الشمس بشكل يومي لحماية بشرتهم وقلبهم في آن، ويعتبر الأطباء أن استخدام هذا المنتج أكثر أهمية للاتي يواجهن خطر الإصابة بفشل في القلب، وما ينتج عنه من مضاعفات.





وقد أشار موقع HeartFailure.net إلى أن بعض الأدوية الموصوفة للمصابات بقصور في القلب، تجعل بشرتهن أكثر حساسية للشمس، وتصبح أكثر عرضة للحرق، ما قد يزيد معدلات الإصابة بسرطان الجلد.



تقول الدكتورة ستيفاني سوسير إن الأفراد الذين يعانون أمراض القلب يجب أن يستخدموا نوعًا من واقي الشمس بعامل حماية لا يقل عن 30.



وتضيف أنه يتوجب عليهم حماية أنفسهم من الأشعة فوق البنفسجية الطويلة: (أ) و (ب) و (سي) على وجه العموم، واختيار واقيات الشمس التي تحمي من جميع الأشعة فوق البنفسجية، وتحمل علامة "واقيات الشمس واسعة النطاق".



وتصف الطبيبة هذه الواقيات بأنها أفضل رهان لمن يعانين أمراض القلب، مع التأكيد على أهمية إعادة استخدامها، وتطبيقها على البشرة، وفق المدة الموضحة عليه، والتي تدوم فيها تغطية عامل الحماية من الشمس.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



زهرة الخليج