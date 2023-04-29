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السبت، 29-04-2023 04:27 م

كيف تحمين بشرتكِ من موجات الحرارة الصيفية؟

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الوكيل الاخباري - أيام قليلة تفصلنا عن فصل الصيف والأجواء الحارة وأشعة الشمس الساطعة في كل مكان، وخلال هذا الوقت لا بد أن نستعد لحماية بشرتنا من تأثير العوامل الخارجية عليها.

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هناك العديد من الأفكار حول العناية بالبشرة، التي يمكن أن تساعدكِ على الإبحار خلال أشهر الصيف الحارة، والتعامل مع موجة الحر بشكل طبيعي.

5 طرق يمكنك من خلالها حماية بشرتكِ من شمس الصيف والحرارة:


1 . تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة:
اتباع نظام غذائي جيد هو خط الدفاع الأول لحماية بشرتكِ من موجات الحرارة، ويوصي الخبراء بتناول الخضروات والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، لأنها تعمل كواقٍ من الشمس عن طريق الفم، ويمكن أن تساعدكِ هذه الأطعمة على عكس آثار الأشعة الشمسية الضارة وتعمل كآلية وقائية ضد الإجهاد التأكسدي الناتج عن الصيف الحارق.

2 . ضعي واقي الشمس:
أول نصيحة صيفية للعناية بالبشرة هي تطبيق واقي الشمس بشكل صحيح، لأن الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تضر بشرتكِ بشدة، ويجب عليك استخدام واقي الشمس أو كريمات الشمس أو البخاخات قبل مغادرة المنزل على الأقل بـ15 دقيقة، وحتى أثناء ارتداء الملابس المغطاة بالكامل، تأكدي من وضع واقي الشمس.

3 . البقاء رطبة:
الطريقة البسيطة للبقاء رطبة هي شرب ما يكفي من الماء على أساس منتظم، إذ إنها لا تبرد جسمكِ من الداخل فحسب، بل تنظف نظامكِ أيضاً، وهو أمر رائع لبشرتكِ وشعركِ، ما يمنحكِ بريقاً متلألئاً طوال العام، ويمكن أيضاً استخدام ماء الورد لترطيب بشرة وجهكِ.

4 . استخدمي مكياجاً مقاوماً للماء وخفيف الوزن:
تتفوق تركيبات المكياج خفيفة الوزن على الكريمات ومنتجات التجميل الثقيلة، لأنها تسمح لبشرتكِ بالتنفس في درجات حرارة عالية. ضعي كريم الأساس السائل القائم على المسحوق أو حتى كريم BB، للحصول على مظهر مشرق وجديد، كما يمكنكِ استخدام الماسكارا المقاومة للماء وصبغات الشفاه والخد وأحمر الخدود التي تسمح لبشرتكِ بالاسترخاء.

5 . التطهير والترطيب بشكل منتظم:
تميل مسامنا إلى التوسع في الصيف بسبب ازدياد إفراز الزهم، الزيت الطبيعي للبشرة، وتحدث الرؤوس السوداء والاختراقات بسبب الإفراط في الزيت والعرق والأوساخ التي تسد المسام.


لهذا يعتبر روتين البشرة الذي يحتوي على تطهير وترطيب بشكل منتظم، أكثر فاعلية في الحفاظ على هذه المسام صحية. من هنا، يجب اتباع التالي: استخدمي منظفاً خفيفاً ومرطباً يناسب نوع بشرتكِ يومياً، يليه مقشر معتدل مرة أو مرتين في الأسبوع، للتخلص من الخلايا الميتة التي تتراكم على سطح بشرتكِ.

6 . لا تهملي العناية بجسمك صيفاً:
مثل بشرة وجهكِ، يحتاج الجلد على جسمك إلى بعض العناية أيضاً، ويمكنك إزالة الأوساخ والعرق ورواسب الزيت من جسمكِ عن طريق فركه بمقشر مناسب يمكنك إعداده في المنزل، ويعتبر ملح البحر هو إحدى أكثر المواد المستخدمة لتقشير الجلد وتدليكه فاعلية.


لصنع هذا المقشر، امزجي ملعقتين صغيرتين من ملح البحر، وملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج، وبضع قطرات من زيت الزيتون. افركي المزيج على جسمكِ بحركة دائرية ناعمة، ثم اغسلي جسمك جيداً بالماء الدافئ بعد 20 دقيقة، في حين أن ملح البحر سيزيل أي بقايا، يساعد الليمون على تفتيح البشرة.

 

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