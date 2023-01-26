الخميس 26-01-2023
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الخميس، 26-01-2023 12:41 م

7 نصائح لتكوني سعيدة.. حتى لو بمفردكِ

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الوكيل الاخباري - يمكن أن تكون الوحدة، لأي سبب من الأسباب، ضارة بصحتك العقلية، والسبيل الوحيدة للخروج منها هي محاولة البقاء سعيدة، وإذا حاول الشخص الهدوء والاسترخاء والسعادة في جميع الظروف، فيمكنه إدارة صحته العاطفية والعقلية، وقد تتساءلين عن طرق للبقاء سعيدة بمفردك. لمشاركة بعض حيل السعادة، دعينا نتعرف على بعض النصائح حول كيفية تحقيق السعادة في حياتك، من خلال تبني موقف إيجابي.

إليك 7 طرق للبقاء سعيدة حتى عندما تكونين بمفردك:

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1. ممارسة البراناياما Pranayama

البراناياما هي تمارين بدنية يمكن أن تساعدكِ في الحفاظ على صحة العقل والجسم، حيث تساعد في تحسين المرونة ويمكن أن تُحسن مناعة الجسم ويمكن أن تجلب تأثيرات إيجابية وتهدأ للعقل، ولقد ثبت أن البراناياما تحسن التركيز مع تقليل التوتر، الذي يعد عدواً حقيقياً للسعادة.

2. حديث النفس

إلى جانب جعل نفسكِ سعيدة، فإن الحديث عن النفس له العديد من الفوائد العقلية والجسدية، ويسمح لكِ توجيه صوتكِ الداخلي بفهم نفسكِ واحتياجاتكِ بشكل أفضل، والحديث الإيجابي عن النفس هو التحدث إلى نفسكِ بطريقة حازمة، وإعطاء بيانات ذاتية إيجابية أو حازمة، ويمكنك إخبار نفسكِ بأشياء، مثل: "أنا بخير، أنا سعيدة، أو سأكون بخير".


3. تناول الأطعمة المعززة للدوبامين

يقولون إن الطعام الجيد هو أساس السعادة الحقيقية، وهذا حقيقي، أن تناول الأطعمة التي تزيد من مستويات الدوبامين ستجعلكِ سعيدة ومفعمة بالحيوية، استهلكي المكسرات والبذور والبروتينات، مثل: فول الصويا والبقوليات والفول والحليب ومنتجات الألبان والفراولة والشوكولاتة والقهوة المفضلة لدى الجميع، كلما احتجتِ إلى جرعة من السعادة، يمكن أن تزيدي هذه الأطعمة لإنتاج السيروتونين والدوبامين في الجسم، ما يجعلكِ تشعرين بالسعادة.

 


4. العيش في الحاضر

إذا كنتِ تريدين أن تكوني سعيدة بمفردكِ، فعليكِ التوقف عن التفكير والتخطيط لمستقبلكِ باستمرار، يمكنكِ القيام بذلك عن طريق ممارسة اليقظة.

اليقظة تعني العيش في اللحظة الحالية على أكمل وجه بطريقة غير قضائية، نميل إلى العيش في الماضي معظم الوقت، الأمر الذي قد يكون محبطاً، والتفكير في المستقبل أكثر من اللازم يمكن أن يسبب القلق والانزعاج، لذا إن العيش في اللحظة الحالية هو ممارسة عقلية صحية.

 


5. حب الذات

الأمر يتعلق بمعاملة نفسكِ باحترام وحب، لأننا في معظم الأحيان ننتقد أنفسنا عندما يحدث خطأ ما وهو ما يسمى النقد الذاتي، ويستلزم الأمر بعضاً من التعاطف مع الذات، حيث تكونين موجودة لنفسكِ، وأن تعاملي نفسكِ جيداً عندما يحدث خطأ ما.


6. خذي بعض الوقت

يمكن أن يساعدكِ أخذ استراحة من روتينكِ المعتاد على اكتساب الوضوح في حياتكِ، وفقًا لدراسة نشرتها جمعية علم النفس الأميركية، فإن من أهم الأشياء التي تحتاجينها للتخلص من الشعور بالأذى والشعور بالسعادة هو الزمان والمكان.

تذكري أن عدم أخذ فترات راحة يمكن أن يؤدي إلى التوتر والاكتئاب لاحقاً في الحياة، لذا خذي قسطاً من الراحة واستمتعِي ببعض الوقت بمفردكِ.

7. اعملي على أهدافكِ

الأنشطة الهادفة والموجهة نحو الهدف مثل ممارسة الأنشطة التي تجعلنا سعداء دون التأثير على صحتنا، هي أفضل طريقة لتحقيق السعادة في الحياة، حيث يمكن للأنشطة الموجهة نحو الهدف أن تساعدكِ على إتقان الأنشطة التي تحت سيطرتكِ، والأنشطة الهادفة مثل التطوع ومساعدة الآخرين، وما إلى ذلك، إذ يمكن أن تساعدكِ على الشعور بتحسن وهدوء.

 

 

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