البرلمان العربي يشارك بمتابعة الانتخابات النيابية الأردنية

ويرأس الوفد رئيسة اللجنة الاجتماعية بالبرلمان العربي النائبة الدكتورة أحلام اللافي، وتأتي هذه المشاركة تلبية للدعوة الواردة من رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، المهندس موسى المعايطة، حيث سيقوم الوفد بتفقد سير العملية الانتخابية، ومتابعة إجراءاتها في عدد من الدوائر الانتخابية.
وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن حرص البرلمان الشديد على متابعة جميع الاستحقاقات الدستورية في الدول العربية، مؤكدًا أن متابعة مجريات التجارب الديمقراطية في الدول العربية، تعزز منها وتسهم في نقلها وتطويرها.
وأضاف، أن البرلمان العربي سيصدر في نهاية أعمال بعثته تقريرا بمجمل ما شوهد خلال متابعة سير العملية الانتخابية.
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