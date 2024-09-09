 
الإثنين 2024-09-09 01:52 م
 
 

البرلمان العربي يشارك بمتابعة الانتخابات النيابية الأردنية

شعار البرلمان العربي
شعار البرلمان العربي
الإثنين، 09-09-2024 11:35 ص

الوكيل الإخباري- يشارك وفد رسمي من البرلمان العربي، لمتابعة الانتخابات النيابية في الأردن المقررة غدا الثلاثاء، بتوجيه من رئيس البرلمان عادل بن عبد الرحمن العسومي.

اضافة اعلان


ويرأس الوفد رئيسة اللجنة الاجتماعية بالبرلمان العربي النائبة الدكتورة أحلام اللافي، وتأتي هذه المشاركة تلبية للدعوة الواردة من رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، المهندس موسى المعايطة، حيث سيقوم الوفد بتفقد سير العملية الانتخابية، ومتابعة إجراءاتها في عدد من الدوائر الانتخابية.


وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن حرص البرلمان الشديد على متابعة جميع الاستحقاقات الدستورية في الدول العربية، مؤكدًا أن متابعة مجريات التجارب الديمقراطية في الدول العربية، تعزز منها وتسهم في نقلها وتطويرها.


وأضاف، أن البرلمان العربي سيصدر في نهاية أعمال بعثته تقريرا بمجمل ما شوهد خلال متابعة سير العملية الانتخابية.

 

بترا

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة السهر يزيد محيط الخصر ويقود إلى السكري

وزارة

أخبار محلية الأردن يعزي المغرب بضحايا الفيضانات

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية للمرة الأولى في تاريخ المملكة.. نشر نتائج الانتخابات الأولية الكترونيا

جانب من اللقاء

أخبار محلية وزير العدل وسفير مملكة البحرين يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

أرشيفية

خاص بالوكيل 166 مرشحة عبر الكوتا.. و24 يخضن الانتخابات تنافسا

جانب من الحوارية

شؤون برلمانية العين ناصر الدين: المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية جزء أساس من المواطنة الحقيقية

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية وزيرة التنمية تستقبل بعثة منظمة المرأة العربية لمراقبة الانتخابات

ماهز الجازي

أخبار محلية بيان صادر عن قبيلة الحويطات حول "عملية الجسر "



 


الأكثر مشاهدة