الزراعة النيابية تناقش سبل دعم مربي الثروة الحيوانية وزيادة كمية الأعلاف

08:19 ص

الوكيل الإخباري- تبحث لجنة الزراعة المياه النيابية اليوم الأربعاء سبل دعم مربي الثروة الحيوانية وزيادة كمية الأعلاف للمواشي، بالإضافة إلى أسعار الأعلاف.





وتناقش اللجنة دور الشركة الأردنية الفلسطينية في تسويق المنتجات الزراعية، وآلية عمل الحملة الوطنية للترقيم الكتروني للثروة الحيوانية والاطلاع على مشاريع وزارة الزراعة.