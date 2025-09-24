الأربعاء 2025-09-24 09:40 ص
 

الزراعة النيابية تناقش سبل دعم مربي الثروة الحيوانية وزيادة كمية الأعلاف

الأربعاء، 24-09-2025 08:19 ص
الوكيل الإخباري-   تبحث لجنة الزراعة المياه النيابية اليوم الأربعاء سبل دعم مربي الثروة الحيوانية وزيادة كمية الأعلاف للمواشي، بالإضافة إلى أسعار الأعلاف.اضافة اعلان


وتناقش اللجنة دور الشركة الأردنية الفلسطينية في تسويق المنتجات الزراعية، وآلية عمل الحملة الوطنية للترقيم الكتروني للثروة الحيوانية والاطلاع على مشاريع وزارة الزراعة.
 
 
