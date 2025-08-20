الأربعاء 2025-08-20 01:45 م
 

الريف والبادية النيابية تزور الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية

الأربعاء، 20-08-2025 01:18 م

الوكيل الإخباري-   زارت لجنة الريف والبادية النيابية، اليوم الأربعاء، الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية للإطلاع على برامج عمله، وأبرز المشاريع التي يعمل عليها، وخططه الاستراتيجية الحالية والمستقبلية.

وأكد رئيس اللجنة النائب الدكتور بكر الحيصة، خلال لقائه مدير الصندوق احمد العويدات، بحضور أعضاء اللجنة النواب الدكتور محمد الجراح، وفليحة الخضير، ضرورة تقديم المزيد من الدعم للصندوق بشكل يتناسب مع حجم المسؤوليات المناطة به، والتركيز على المشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في شتى مناطق البادية الأردنية الشمالية والوسطى والجنوبية.


وأشار النائبان الجراح والخضير، إلى أهمية إقامة مشاريع توفر مصادر دخل مستدامة لأبناء البادية، والتركيز على تدريب وتأهيل أبناء البادية على المشاريع الحالية والمستقبلية المزمع تنفيذها.

 
 
