الريف والبادية النيابية تزور الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية

الوكيل الإخباري- زارت لجنة الريف والبادية النيابية، اليوم الأربعاء، الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية للإطلاع على برامج عمله، وأبرز المشاريع التي يعمل عليها، وخططه الاستراتيجية الحالية والمستقبلية.

وأكد رئيس اللجنة النائب الدكتور بكر الحيصة، خلال لقائه مدير الصندوق احمد العويدات، بحضور أعضاء اللجنة النواب الدكتور محمد الجراح، وفليحة الخضير، ضرورة تقديم المزيد من الدعم للصندوق بشكل يتناسب مع حجم المسؤوليات المناطة به، والتركيز على المشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في شتى مناطق البادية الأردنية الشمالية والوسطى والجنوبية.