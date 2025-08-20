الريف والبادية النيابية تزور الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية

وأكد رئيس اللجنة النائب الدكتور بكر الحيصة، خلال لقائه مدير الصندوق احمد العويدات، بحضور أعضاء اللجنة النواب الدكتور محمد الجراح، وفليحة الخضير، ضرورة تقديم المزيد من الدعم للصندوق بشكل يتناسب مع حجم المسؤوليات المناطة به، والتركيز على المشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في شتى مناطق البادية الأردنية الشمالية والوسطى والجنوبية.
وأشار النائبان الجراح والخضير، إلى أهمية إقامة مشاريع توفر مصادر دخل مستدامة لأبناء البادية، والتركيز على تدريب وتأهيل أبناء البادية على المشاريع الحالية والمستقبلية المزمع تنفيذها.
-
أخبار متعلقة
-
خطة شاملة لاستغلال النحاس والذهب والليثيوم في المملكة
-
المجالي: برنامج خدمة العلم الجديد رديف للقوات المسلحة
-
الأخوة البرلمانية الأردنية القطرية تلتقي السفير القطري
-
الأخوة الأردنية القطرية في الأعيان تلتقي السفير القطري
-
"العمل النيابية" تبحث تعديل التعليمات الخاصة بنظام الرسائل النصية
-
النقل والسياحة والنواب في اجتماع موسع لدعم شركات الطيران الوطنية
-
رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير القطري لدى المملكة
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية