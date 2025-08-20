"الميثاق النيابية" تزور الخدمات الطبية الملكية

وأشاد الطراونة خلال الزيارة بجهود القوات المسلحة الأردنية والخدمات الطبية الملكية في تقديم الخدمات الإنسانية والمساعدات الطبية، واستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، مؤكداً أن ما تقوم به يعد نموذجاً في العمل الإنساني والطبي.
كما أكد أعضاء الكتلة على أهمية دعم هذا الصرح الطبي العريق بما يمكّنه من الاستمرار في أداء رسالته النبيلة، وضمان تقديم الخدمات الطبية والعلاجية في كافة المستشفيات العسكرية التي تغطي مختلف محافظات المملكة.
من جهته، أكد العميد الحموري أن الخدمات الطبية تقدّم خدماتها للمواطنين من عسكريين ومدنيين بأعلى مستويات الرعاية الصحية، مبيناً أن التطور النوعي في مستوى الخدمة جاء نتيجةً للتأهيل والتدريب المستمر، والحرص على مواكبة أحدث التقنيات الطبية في مختلف المستشفيات والمراكز.
وأضاف أن المستشفيات الميدانية الأردنية والطواقم الطبية والإدارية تؤدي دوراً محورياً في قطاع غزة والضفة الغربية من خلال تقديم خدمات إنسانية مميزة للأشقاء في فلسطين.
