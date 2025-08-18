الأخوة الأردنية القطرية في الأعيان تلتقي السفير القطري

الوكيل الإخباري- التقت لجنة الأخوة الأردنية القطرية في مجلس الأعيان، برئاسة العين خولة العرموطي، اليوم الاثنين، السفير القطري لدى المملكة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني.

وأكدت العين العرموطي، متانة العلاقات الأردنية القطرية وعمقها التاريخي، مشيرة إلى أنها تمثل نموذجا متميزا قائما على الاحترام المتبادل، بفضل قيادة البلدين الشقيقين، التي أرسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



وأعربت عن اعتزازها بمستوى العلاقات الثنائية وانعكاساتها الإيجابية على الاستثمارات القطرية في الأردن، إضافة إلى التعاون المشترك في المجالات البرلمانية والتعليمية والاقتصادية والصحية وغيرها.



وثمنت العين العرموطي المواقف المشتركة التي تجمع الأردن وقطر تجاه القضايا الإقليمية والعربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والدعم المستمر الذي يقدمه البلدان للشعب الفلسطيني في غزة على المستويين الإنساني والسياسي.



من جهته، أعرب السفير القطري عن اعتزاز بلاده، قيادة وحكومة وشعبا، بمواقف الأردن المشرفة، مؤكدا توافق الرؤى السياسية بين الدوحة وعمان تجاه مختلف القضايا العربية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي هي قضية وجدان عربي والوصاية الهاشمية، التي تعتبر ركيزة أساسية.



وأشار إلى أن الاستثمارات القطرية في الأردن تجاوزت حاجز الـ4 مليارات دولار، آملا بزيادتها بفضل البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها المملكة، لافتا إلى أن المنحة القطرية وفرت نحو أكثر من 20 ألف فرصة عمل مخصصة للأردنيين في مختلف القطاعات.



وأكد السفير القطري أنه خلال العام الحالي جرى استقطاب نحو 600 معلم أردني، ولذلك لكفاءة المعلم الأردني، منوها إلى أن اللجنة العليا المشتركة بين الأردن وقطر ستعقد اجتماعا خلال شهر أيلول المقبل.



بدورهم، أشاد أعضاء اللجنة الحضور بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات الأخوية الأردنية القطرية في جميع المجالات، وخاصة التعاون العسكري وفي مجال التعليم والتدريب.