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الخميس، 16-12-2021 04:19 م

النائب العدوان: سنوصي بإلغاء اتفاق النوايا إذا وجدنا مياه في الأردن

العدوان-داعيا-لتوفير-المياه-بأي-طريقة-الرسول-تعامل-مع-اليهود_كلمة-الاردن


الوكيل الإخباري - أكد عضو لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية ناجح العدوان أنه ضد توقيع اتفاق النوايا مع الاحتلال الإسرائيلي.

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وقال العدوان لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأردن بحاجة للبحث عن مصادر مياه لتأمين الحاجات الأساسية من مياه الشرب والزراعة وغيرها من الاستخدامات.


وأضاف أنه في حال تم إثبات وجود مصادر مياه في الأردن فإن اللجنة ستوصي بدعم هذه المقترحات واستخراج المياه والتصويت ضد اتفاق النوايا.


وأشار إلى أنه في حال عدم وجود مصادر مياه فإن اللجنة ستوصي للحكومة بضرورة تأمين المياه من أي جهة وبأي طريقة.


وعبر العدوان عن رفضه للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا مواقف الأردن الواضحة والثابتة من القضية الفلسطينية.

 

وافق مجلس النواب، أمس الأربعاء، على إحالة توصيات ومناقشات أعضائه حول اتفاق إعلان نوايا وقعته الحكومة مع الاحتلال الإسرائيلي إلى لجنة الزراعة والمياه.

 




 

 


 

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