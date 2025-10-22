ترشيح العين الجاغوب لتمثيل المجموعة العربية بإحدى لجان الاتحاد البرلماني الدولي

وجاء ترشيح العين الجاغوب، للمرة الثالثة على التوالي، نظرا لخبرتها الواسعة في العمل البرلماني، إلى جانب عضو البرلمان الجزائري النائب محمد بوشويط، ضمن أعمال الدورة الحالية، المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية، من 19 إلى 23 من تشرين الأول الحالي، على ما ورد في بيان لمجلس الأعيان.
ويأتي الترشيح تأكيدا على التنسيق العربي المشترك في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي، وتعزيزا لحضور المجموعة العربية في اللجان الرئيسة المعنية بصياغة القرارات الدولية ذات الطابع القانوني والسياسي.
ويتناول البند الطارئ للعام الحالي موضوع "العمل البرلماني لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والجرائم الإلكترونية والتهديدات الهجينة للديمقراطية والأمن الإنساني"، وهو مجال يوليه الأردن أهمية خاصة من خلال منظومتها التشريعية التي تتماشى مع الاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة، وتستند إلى مبادئ العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان.
وتعنى لجنة الصياغة بالتوفيق بين مقترحات المجموعات الإقليمية المختلفة وصياغة النص النهائي للبند الطارئ بما يحقق التوازن بين الأبعاد القانونية والسياسية، قبل عرضه لاعتماده في الجمعية العامة للاتحاد، وفقا لبيان المجلس.
