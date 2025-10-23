عطية: قرار الكنيست بضم الضفة الغربية خرق صارخ للشرعية الدولية

وأكد عطية أن محاولات إسرائيل فرض السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة لن تغيّر من حقيقة أنها أراضٍ فلسطينية، ولن تمحو الحق المشروع للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وشدد عطية على أن هذه الإجراءات الأحادية تمثل عدوانًا على القانون الدولي وتمس السلام والأمن الإقليميين، محذرًا من أنها ستزيد التوتر والصراع بدلًا من تعزيز الحلول السلمية.
