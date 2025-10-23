الخميس 2025-10-23 11:40 ص
 

عطية: قرار الكنيست بضم الضفة الغربية خرق صارخ للشرعية الدولية

النائب خميس عطية
خميس عطية
 
الخميس، 23-10-2025 10:09 ص
الوكيل الإخباري-   دان النائب الدكتور خميس حسين عطية، عضو حزب مبادرة، قرار الكنيست الإسرائيلي بالموافقة على مشروع قانون يهدف إلى ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، معتبرًا الخطوة خرقًا صارخًا للمعاهدات والقرارات الدولية وتحديًا سافرًا لكل القوانين المتعلقة بحقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.اضافة اعلان


وأكد عطية أن محاولات إسرائيل فرض السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة لن تغيّر من حقيقة أنها أراضٍ فلسطينية، ولن تمحو الحق المشروع للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وشدد عطية على أن هذه الإجراءات الأحادية تمثل عدوانًا على القانون الدولي وتمس السلام والأمن الإقليميين، محذرًا من أنها ستزيد التوتر والصراع بدلًا من تعزيز الحلول السلمية.
 
 
