النائب المشاقبة: قدمت مذكرة رحيل الحكومة لأنها لا تعمل

الوكيل الإخباري - أكد النائب اسماعيل المشاقبة استجابة عدد كبير من النواب لمذكرة تطالب برحيل الحكومة.

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وقال المشاقبة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الحكومة الحالية لا تخدم المواطنين ولا تملك أي برامج للعمل عليها وهو ما دفعني للمطالبة برحيلها.



وأضاف أنه تبنى المذكرة بعد مرور أكثر من عام على وجود الحكومة دون أي إنجاز أو تنسيق بين الحكومة والنواب، مشيرا إلى ابتعاد رئيس الوزراء وطاقمه عن الشارع وهموم المواطنين.



وأوضح المشاقبة أنه سيصار إلى تقديم المذكرة بعد جمع أكبر عدد من تواقيع النواب المؤيدين لرحيل الحكومة.



وبيّن أن أي حكومة لا تريد أن تعمل لمصلحة الوطن والمواطنين عليها الرحيل والمجيء بحكومة أخرى جديدة.



وجاء في المذكرة التي تبناها النائب المشاقبة، "بعد الاداء المتواضع وغير المقنع للحكومة والمبني على العشوائية، والتخبط، وعدم إنجاز أي وعد من الوعود التي قطعها الرئيس على نفسه فإنني أرى الضرورة الملحة لرحيل الحكومة. فالمرحلة لا تتحمل المجازفة والتجارب".