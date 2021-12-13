الإثنين 13-12-2021
الوكيل الاخباري

رئيس الجامعة الهاشمية: ديوان المحاسبة جزء هام من إدارة الجامعة

الأردن الثاني عربيا بالحد من اللامساواة

العلاقمة: مهرجان الزيتون الوطني أنعش القطاع

الأميرة غيداء طلال توقع اتفاقيتين مع جمعية الهلال الأحمر القطري

وزير التربية : الوزارة شكلت لجنة بشأن المعلمين المحالين للاستيداع

"ماستركارد" : 12 خطراً عالمياً قد يعرقل مسيرة الإنتعاش في 2022

مصادر لـ "الوكيل" : ملف العطارات طور التحكيم الدولي ويحتاج لعام قادم على الأقل

الفهد الحباشنة: ما بين ذكرى ثورة الكرك و”موضة” الاستعمار البطل

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى النعيمات وشطناوي

النائب المشاقبة: قدمت مذكرة رحيل الحكومة لأنها لا تعمل

الإثنين، 13-12-2021 03:46 م

النائب المشاقبة: قدمت مذكرة رحيل الحكومة لأنها لا تعمل

10202120205432498986271


الوكيل الإخباري - أكد النائب اسماعيل المشاقبة استجابة عدد كبير من النواب لمذكرة تطالب برحيل الحكومة.

اضافة اعلان


وقال المشاقبة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الحكومة الحالية لا تخدم المواطنين ولا تملك أي برامج للعمل عليها وهو ما دفعني للمطالبة برحيلها.


وأضاف أنه تبنى المذكرة بعد مرور أكثر من عام على وجود الحكومة دون أي إنجاز أو تنسيق بين الحكومة والنواب، مشيرا إلى ابتعاد رئيس الوزراء وطاقمه عن الشارع وهموم المواطنين.


وأوضح المشاقبة أنه سيصار إلى تقديم المذكرة بعد جمع أكبر عدد من تواقيع النواب المؤيدين لرحيل الحكومة.


وبيّن أن أي حكومة لا تريد أن تعمل لمصلحة الوطن والمواطنين عليها الرحيل والمجيء بحكومة أخرى جديدة.


وجاء في المذكرة التي تبناها النائب المشاقبة، "بعد الاداء المتواضع وغير المقنع للحكومة والمبني على العشوائية، والتخبط، وعدم إنجاز أي وعد من الوعود التي قطعها الرئيس على نفسه فإنني أرى الضرورة الملحة لرحيل الحكومة. فالمرحلة لا تتحمل المجازفة والتجارب".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2021-12-13 at 4.10.22 PM

العلاقمة: مهرجان الزيتون الوطني أنعش القطاع

E_l3-cfXoAQ9TKH

مصدر نيابي: لا علاقة لسعيدان بقرار إحالة وزير مياه سابق لمكافحة الفساد

مجلس_النواب

مذكرة نيابية للحكومة حول مشاريع القوانين وتعديلاتها - تفاصيل

WhatsApp Image 2021-12-13 at 2.44.16 PM

الطاقة النيابية تبحث تحديات تواجه ملفات الطاقة

5202117114658213371268

الظهراوي: الله لا يخلف على كل واحد قصر في عمله

h0mSC8fx9zi6q6VOVkFnfL2aspq8TGIpxzmMrHIQ

النائب الزعبي: وزير الشباب غايب فيلة.. وأعاد "الرمثا" إلى سايكس بيكو

أخبار متعلقة
419917_6_1639381957

نائب يحذر من انتحار متعطلين عن العمل في مأدبا

1202119231235234914069

مذكرة نيابية تطالب برحيل حكومة الخصاونة

388552_6_1610449844 (1)

الفايز: تكتم على أسماء المتنفذين في شركات الطاقة

4-72

نائب: طرح الثقة بالحكومة إذا لم تتراجع عن اتفاق النوايا

0L5A9955

النواب يناقشون إعلان النوايا الإثنين

0L5A0237

الدغمي: "وصفي التل" بطلاً عروبياً ناضل من أجل الأردن وفلسطين