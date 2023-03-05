لجنة المرأة في الأعيان تلتقي وزيرة الثقافة

الوكيل الإخباري - التقت لجنة المرأة في مجلس الأعيان، برئاسة العين خولة العرموطي، اليوم الأحد، وزيرة الثقافة هيفاء النجار، بحضور مساعد أمين عام وزارة الثقافة للشؤون الثقافية رولا عواد، ومديرة وحدة الشؤون القانونية هلا حدادين.

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وقالت العين العرموطي إن المرأة ستظل مصدرا للثقافة والعدالة الدائمة، كما انها تمثل بوجودها التنوع والتعدد والتسامح والإنسانية المشتركة، لافتة إلى أن تمكين المرأة يجب أن يتناسب مع الوضع الاجتماعي.



وتساءلت عن دور الوزارة في تمكين المرأة ودورها في المجتمع، وفي مجالات اختصاص الوزارة سواءً على صعيد المسرح أو الكتابة أو الأدب أو الفن.



وأشارت العين العرموطي إلى أهمية دور الوزارة في تعزيز المرأة الأردنية وتذليل التحديات التي تواجهها عبر خطوات إيجابية تنفذها الوزارة لصالح المرأة.



من جهتها، تحدثت الوزيرة النجار، عن أهمية تمكين المرأة بشكل تفاعلي وتكاملي وبمنهج شمولي، عبر منحى جديد يعمل نحو تحولات جذرية على صعيد الإنجاز والتنمية المحلية للمجتمعات.



وقالت "إن تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، هو نهج مستمر منذ تأسيس الدولة، ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ورؤية التحديث الاقتصادي جاءت تأكيدا لذلك"، لافتة إلى أن الحكومة شكلت فريقا وزاريا لتنفيذ مخرجات الرؤية وانبثق عنه عدد من الفرق القطاعية ومنها فريق لتمكين المرأة.