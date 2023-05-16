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الثلاثاء، 16-05-2023 02:27 م

لجنة فلسطين في الأعيان تثمن الرسالة الملكية بذكرى النكبة الفلسطينية

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الوكيل الإخباري - ثمنت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان برئاسة العين نايف القاضي، الرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في الذكرى الـ75 للنكبة الفلسطينية.

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وقال العين القاضي في بيان اليوم الثلاثاء، إن الرسالة الملكية وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤوليته الإنسانية والقانونية والأخلاقية لإحقاق الحق الفلسطيني الذي ما زال يرزح تحت وطأة الظلم والنكران منذ 75 عاما، واجه خلاله أبشع صنوف القهر والظلم والعدوان والتشريد.


وأشار إلى تأكيد جلالة الملك بأن حل القضية الفلسطينية له الأولوية، ويشكل خطوة صحيحة على طريق إنهاء الاحتلال الذي أصبح أقدم احتلال في التاريخ المعاصر، ورؤية جلالته بأنه لا مجال بعد الآن للاستمرار في التنكر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على ترابه الوطني إسوة بكل شعوب الأرض، وحقه الثابت في إقامة دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني الذي احتل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين.

 




 

 


 

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