أبو هديب يوجه رسالة شكر وتقدير للرئيس التنفيذي وجميع العاملين في شركة البوتاس العربية

الوكيل الاخباري - وجه رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب رسالة شكر وتقدير للرئيس التنفيذي وللعاملين في الشركة نظير جهودهم الاستثنائية التي بذلوها طيلة العام 2021 والتي أدت إلى تحقيق "البوتاس العربية" نتائج قياسية متميزة على كافة أصعدتها التشغيلية والمالية.

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وأضاف المهندس أبو هديب أن النتائج المتميزة التي حققتها شركة البوتاس العربية رغم استمرار العديد من التحديات المقترنة بظروف الأسواق العالمية المتقلبة قد عززت من دور ومساهمة الشركة في الاقتصاد الكلي، ومكّنتها من الاستمرار بالوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها ومستثمريها ومساهميها وموظفيها وتجاه المجتمعات التي تحيط بمواقع عملها.



وأثنى المهندس أبو هديب على إصرار وتفاني جميع موظفي وعمال "البوتاس العربية" بمختلف مواقعهم التشغيلية والذين واصلوا العمل في ظل العديد من الظروف الاستثنائية لضمان استمرارية العمل وتحقيق كافة الأهداف بكفاءة وتميز، معرباً عن أمله في الاستمرار بتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال التنفيذ الحكيم والمدروس للاستراتيجيات والخطط الموضوعة لتبقى " البوتاس العربية" في صدارة الشركات الأردنية.