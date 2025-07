‘Galaxy Z Fold7’ من سامسونج: نقلة نوعية في عالم الهواتف الذكية

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن إطلاق ‘Galaxy Z Fold7’، الجهاز الذي يجمع بين روعة تصميم ‘Galaxy’ وتقنيات الكاميرا وابتكارات الذكاء الاصطناعي، في أنحف وأخف هاتف ضمن سلسلة ‘Galaxy Z Fold’ حتى الآن. ويقدّم ‘Galaxy Z Fold7’ أداءً فائقاً وتجربة استخدام تضاهي فئة هواتف ‘Ultra’ الذكية، مع مستويات جديدة من الكفاءة والإنتاجية بفضل شاشة أكبر تمنح المستخدمين تجربة غامرة عند فتح الجهاز. ومع واجهة ‘One UI 8’ الجديدة التي تشكّل الأساس، يدمج الهاتف تقنيات ذكاء اصطناعي متعددة الوسائط تم تحسينها خصيصاً لتناسب تصميم الهاتف القابل للطي.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لقسم تجربة الأجهزة في شركة سامسونج للإلكترونيات، تي إم روه: "يجمع هاتف ‘Galaxy Z Fold7’ بين تقنيات ‘Galaxy AI’ والمكونات القوية لتقديم تجربة استخدام أكثر تطوراً. ويمثّل هذا الجيل الجديد من الأجهزة القابلة للطي مرحلة جديدة تجمع بين التصميم والهندسة، مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التي صُممت خصيصاً لتلائم تصميمه الفريد القابل للطي. إنه يمنح المستخدمين التجربة المتكاملة التي يتطلعون إليها، والتي تجمع بين القوة والتجربة الشيقة والتفاعل والذكاء، وسهولة الحمل في جهاز واحد."



تصميم نحيف وأداء فائق



أنحف وأخف هاتف ‘Galaxy Z Fold’ على الإطلاق



صُمم ‘Galaxy Z Fold7 لمن يبحثون عن تجربة استخدام مثالية أثناء التنقل، تجمع بين سهولة الحمل والقوة والمرونة التي توفرها الشاشة الكبيرة القابلة للطي في جهاز واحد فقط. وبفضل تصميمه فائق النحافة والخفة، والشاشة الخارجية الواسعة، يقدّم ‘Galaxy Z Fold7’ تجربة استخدام سلسة أثناء التنقل، تجعل من الكتابة وتصفح المحتوى مهمة مريحة وسهلة حتى عندما يكون الجهاز مطوياً.

* بوزن لا يتجاوز 215 غراماً، يُعد ‘Galaxy Z Fold7’ الأخف وزناً حتى من ‘Galaxy S25 Ultra’.

* يبلغ سُمك ‘Galaxy Z Fold7’ حوالي 8.9 مم عند الطي، و4.2 مم فقط عند فتحه.

* تأتي الشاشة الخارجية بقياس 6.5 بوصة من نوع ‘Dynamic AMOLED 2X’، بشاشة أعرض بفضل نسبة العرض الجديدة . 21:9



الشاشة الأوسع على الإطلاق في هواتف ‘Galaxy’



عند فتحه، يتحوّل ‘Galaxy Z Fold7’ إلى أكثر من مجرد هاتف ذكي حيث يتحوّل إلى جهاز مختلف تماماً، ويكشف عن شاشة واسعة تقدّم مساحة عمل موسعة لتحرير المحتوى، وإنجاز المهام المتعددة، وتجربة مشاهدة غامرة، بالإضافة إلى الاستفادة الكاملة من قدرات ‘Galaxy AI’. وتأتي الشاشة الرئيسية في ‘Galaxy Z Fold7’ أكبر بنسبة 11% مقارنة بالجيل السابق، ما يتيح مساحة عرض إضافية لتحرير المحتوى وتشغيل عدة تطبيقات في آن واحد .والشاشة الرئيسية بقياس 8 بوصات من نوع ‘Dynamic AMOLED 2X’، تقدّم تبايناً غنياً، ودرجات أسود حقيقية، وتفاصيل نابضة بالحياة، بدءًا من مشاهدة الأفلام إلى أداء المهام المتعددة بسلاسة.



* تأتي الشاشة الرئيسية بقياس 8 بوصة من نوع ‘Dynamic AMOLED 2X’، وتقدّم تبايناً فائق الوضوح، ودرجات لون أسود حقيقية، وتفاصيل نابضة بالحياة، ما يجعل كل شيء يبدو أكثر وضوحاً، بدءًا من مشاهدة الأفلام إلى أداء مهامهم المتعددة بسهولة.

* بفضل تقنية ‘Vision Booster’ ومستوى سطوع يصل إلى 2,600 شمعة، تبقى شاشة ‘Galaxy Z Fold7’ مرئية بوضوح حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.



أناقة في التصميم، وقوة في التحمل

على الرغم من نحافته وخفة وزنه، صُمم ‘Galaxy Z Fold7’ ليمنح المستخدمين الراحة أثناء التنقل يومياً. سواء عند الطي المتكرر أو وضعه في الحقيبة. فقد تم تصميمه لتحمّل الاستخدام اليومي لفترات طويلة، بفضل مفصل ‘Flex’ المعاد تصميمه وشاشة قابلة للطي.



* يتميّز مفصل ‘Armor FlexHinge’ بأنه أنحف وأخف، وذلك بفضل تصميمه المحسن الذي يشبه شكل قطرة الماء، وبنية داخلية متعددة المسارات تقلّل من وضوح الخطوط في مكان الطي، وتعزز المتانة من خلال توزيع الضغط بشكل متوازن.

* تم تصنيع الشاشة الخارجية من زجاج ‘Corning® Gorilla® Glass Ceramic 2’، وهو نوع جديد من الزجاج السيراميكي يحتوي على بلورات دقيقة داخل بنيته، ما يعزز المتانة والقدرة على مقاومة التشققات، ويوفّر حماية قوية ضمن تصميم فائق النحافة.

* الإطار ووحدة المفصل مصنوعان من‘Armor Aluminum’ المتقدّم، ما يرفع مستوى الصلابة والمتانة بنسبة %10.

* أُعيد تصميم الشاشة الرئيسية لتكون أنحف وأخف وأكثر صلابة، وذلك من خلال إدراج طبقة من التيتانيوم، وزيادة سُمك زجاج ‘UTG’ فائق النحافة بنسبة 50%، ما يجعلها أكثر تحملًا.



أقوى معالج مخصّص لهواتف ‘Galaxy’

يعمل هاتف ‘Galaxy Z Fold7’ بمعالج هو الأقوى ضمن أجهزة ‘Galaxy’، وقد تم تطويره خصيصاً لجعل مهام الذكاء الاصطناعي على الجهاز مثل الترجمة الفورية وتحرير الصور التوليدي أسرع وأكثر سلاسة.

* يعزز معالج ‘Snapdragon 8 Elite for Galaxy’ الأداء بنسبة 41% في وحدة المعالجة العصبية، و38% في وحدة المعالجة المركزية، و26% في وحدة الرسومات مقارنةً بالجيل السابق. وتتيح هذه القوة لهاتف ‘Galaxy Z Fold7’ معالجة المزيد من تجارب الذكاء الاصطناعي على الجهاز مباشرةً، دون أي تراجع في الأداء.



كاميرا واسعة بدقة 200 ميجابكسل لتفاصيل مذهلة وصور فائقة الوضوح

يقدّم هاتف ‘Galaxy Z Fold7’ تجربة التصوير الاحترافية الرائدة من ‘Galaxy’ ضمن فئة الهواتف القابلة للطي، من خلال دمج مكوّنات تصوير متقدّمة مع معالجة ذكية للحصول على نتائج مبهرة. وتلتقط الكاميرا عالية الدقة صوراً عالية الدقة تفاصيل مذهلة، وتُظهر ألواناً نابضة بالحياة، مع إبراز أدق التفاصيل بطريقة تحاكي الواقع. كما تعمل تقنيات التصوير المعزّزة بالذكاء الاصطناعي على تحسين الإضاءة وجودة الصورة تلقائياً، لتمنح المستخدمين صوراً ومقاطع فيديو نابضة بالحيوية وواضحة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

* لأول مرة في سلسلة ‘Galaxy Z’، يأتي الهاتف بكاميرا واسعة بدقة 200 ميجابكسل، تلتقط تفاصيل أكثر بأربعة أضعاف، وتنتج صوراً أكثر سطوعاً بنسبة 44%.

* الكاميرا ذات الزاوية الواسعة بدقة 10 ميجابكسل (100 درجة) على الشاشة الرئيسية توسّع الإطار، ما يسهّل على المستخدمين التقاط صور سيلفي جماعية، وتوثيق مزيد من اللحظات العزيزة عند فتح الهاتف.

* محرّك المعالجة البصرية الجديد ‘ProVisual Engine’ من سامسونج يسرّع معالجة الصور، ما يعزز وضوح الصور والفيديو وجودة التفاصيل.



* تستخدم ميزة ‘Night Video’ الذكاء الاصطناعي لفصل العناصر المتحركة عن الخلفية، ما يقلّل من التشويش في الإضاءة المنخفضة. وتوفر تقنية ‘10-bit HDR’ عمق ألوان أعلى، ما ينتج صوراً وفيديوهات بألوان أغنى وتباين أعمق وتفاصيل أكثر واقعية.