أطفال الأردن يبدعون في مسابقة تويوتا “ارسم سيارة الأحلام” و”المركزية تويوتا” تحتفي بالفائزين الثلاثة

الوكيل الاخباري - أبدع مئات الأطفال في الأردن بتخيل مركبات غير تقليدية وابتكار طرق جديدة للتنقل خلال مشاركتهم في مسابقة تويوتا “ارسم سيارة الأحلام” بنسختها الخامسة عشرة التي دعت لها “المركزية تويوتا” مؤخرًا، ضمن ثلاث فئات عمرية هي: 7 أعوام أو أقل، و8-11 عامًا، و12-15 عامًا.

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ومن بين هؤلاء الأطفال المبدعين، وقع اختيار لجنة التحكيم التي ضمت كلًا من لوريس حنانيا، وسيما النجار، وبيان أبو الرب على فائز واحد من كل فئة من الفئات العمرية الثلاث، وتم الإعلان عنهم عبر مقاطع فيديو نُشرت على الحساب الرسمي لـ “المركزية تويوتا” على إنستجرام – نظرًا للمخاوف المستمرة المتعلقة بالصحة والسلامة التي منعت الشركة من استضافة حفل الإعلان عن الجوائز كالمعتاد.







وفاز عن الفئة العمرية الأولى ليث كمال، وعمره 7 أعوام، من مدرسة المطران الأهلية، بينما فازت ألكساندرا مهرجاني، وعمرها 9 أعوام، من مدرسة المونتيسوري الحديثة عن الفئة العمرية الثانية، في حين فاز عن الفئة العمرية الثالثة فيكتور أوتريرا، وعمره 13 عامًا، من مدرسة المشرق الدولية. وحصل الفائزون بالمركز الأول من كل فئة على جهاز “آيباد” وسيتنافسون مع الفائزين من دول أخرى في المسابقة العالمية التي ستقام في اليابان خلال العام الحالي، وسيحصل الفائز باللقب العالمي على جائزة نقدية.



وإلى جانب ذلك، كرّمت “المركزية تويوتا” ثلاثة أطفال آخرين من الفئات العمرية الثلاث تميزوا برسوماتهم وأفكارهم المبتكرة وهم: جيزيل أمور، وعمرها 7 أعوام، من المدرسة الفرنسية في عمّان، ومريم أركوان، وعمرها 8 أعوام، من مدرسة الزهراء الأهلية، وعمر عبد العزيز، وعمره 13 عامًا من مدرسة أكاديمية آيبك الدولية.



وأعرب نديم حداد، المدير التنفيذي لـ “المركزية” عن فخره وسعادته بمواهب الأطفال وإبداعاتهم المميزة، قائلًا: “تساعد مثل هذه المبادرات في إثراء مخيلة الأطفال وإطلاق العنان لمواهبهم الفنية وتنميتها، كما تجسّد أهمية الدور الذي تقوم به الشركات في دعم المواهب المختلفة – لا سيما عند الأطفال. وإلى جانب ذلك، تسهم هذه المسابقة التي تقام سنويًا في توعية الأطفال بموضوع حيوي مرتبط بحياتنا اليومية؛ حيث يشاركون أفكارهم حول مستقبل التنقل من خلال رسم وسائل النقل كما يحلمون بها”. وأضاف: “تهانينا للفائزين الثلاثة ونتمنى لهم كل التوفيق والنجاح خلال منافستهم في المسابقة العالمية، آملين أن يكونوا خير ممثل للأردن الحبيب في المحافل الدولية”.





