ميناء حاويات العقبة يحصل رسمياً على شهادة PERS البيئية من منظمة الموانئ الأوروبية

الوكيل الإخباري- في إنجاز نوعي يعكس التزام شركة ميناء حاويات العقبة بالاستدامة البيئية والتميز التشغيلي، أعلنت الشركة حصولها رسمياً على شهادة نظام الإدارة البيئية للموانئ PERS الصادرة عن منظمة الموانئ الأوروبية ESPO، ليصبح ميناء الحاويات بذلك أول ميناء في منطقة الشرق الأوسط ينضم إلى شبكة EcoPorts الأوروبية المعتمدة.

وتعد هذه الشهادة التي تعتبر اعتماداً دولياً، بمثابة دليل واضح على التزام ميناء الحاويات بتطبيق أفضل المعايير البيئية العالمية. وقد منحت الشهادة لميناء الحاويات بناء على عملية تقييم متكاملة انطوت على مراجعة شاملة لكافة السياسات والممارسات البيئية المتبعة، بما في ذلك امتلاك سياسة بيئية متكاملة، وتوفر تحليل شامل للمخاطر البيئية والالتزامات القانونية، ووضوح في الأدوار والمسؤوليات، فضلاً عن توفير الموارد اللازمة، وتقديم تقارير بيئية دقيقة تعكس الواقع العملي، بالإضافة إلى الإفصاح حول الممارسات البيئية المطبقة داخل ميناء الحاويات، والمحافظة على نظافة بيئة العمل البحرية والبرية، والامتثال الكامل للمتطلبات البيئية.



وتعليقاً على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة، هارالد نايهوف: "نفخر بحصولنا على شهادةPERS ، من منظمة الموانئ البحرية الأوروبية، حيث إنها تعتبر علامة فارقة وتؤكد التزامنا الراسخ في شركة ميناء حاويات العقبة بالمسؤولية البيئية والتميز التشغيلي. وبصفتنا أول ميناء في الشرق الأوسط ينضم إلى شبكة EcoPorts، نؤكد مجددًا على مسؤوليتنا في أن نكون قدوة في رسم مستقبل أكثر استدامة لمنطقة الشرق الأوسط والعالم، بتفاني فريقنا بأكمله.



وقد جاء هذا الإنجاز إثر اجتياز ميناء الحاويات لمعايير عملية التدقيق الخارجية الصارمة، التي امتدت لفترة طويلة وشملت مراجعة تفصيلية لكافة الإجراءات والوثائق، حيث تم تقديم أكثر من 64 دليلاً داعماً أكد على التزام ميناء الحاويات بتطبيق عناصر النظام البيئي المعتمد من منظمة الموانئ الأوروبية.

هذا ويعتبر حصول ميناء حاويات العقبة على شهادة PERS خطوة مهمة ضمن رؤية ميناء الحاويات لتكريس دوره كمركز لوجستي مستدام يدعم الاقتصاد الأخضر ويواكب التوجهات العالمية في حماية البيئة وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية بأساليب صديقة للبيئة.



وتتقدم شركة ميناء حاويات العقبة بجزيل الشكر والتقدير لجميع فرق العمل والشركاء الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدة استمرارها في تطبيق أرقى المعايير البيئية وتعزيز ثقافة الاستدامة في كافة جوانب أعمالها.