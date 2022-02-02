أفضل ساعة ذكية يمكنك الحصول عليها اليوم في الأردن ولماذا يجب أن تذهب لساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II

الوكيل الاخباري - إذا كنت تبحث عن شراء ساعة ذكية هذا العام، فهناك بعض الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها.

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يُعدّ التصميم والمواد من العوامل المهمة لأنها تعكس الأسلوب وتقرر نوعية الملابس التي سترتديها.

ويُعدّ عمر البطارية أيضًا عاملاً مهمًا للغاية خاصةً مع جميع الميزات التي تعمل في الخلفية ستريد التأكد من عدم نفاد الطاقة أبدًا.

ثم بالطبع، هناك ميزات تتبع الصحة واللياقة البدنية التي تعتبر ضرورية لإعطائك تحديثات حول حالتك البدنية بصورة عامة.



كشفت هواوي مؤخرًا عن ساعتها الذكية من الجيل التالي، ساعةHUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II– المتوفرة حاليًا للطلب المسبق في الأردن - وتأتي بمقاسين مختلفين: 46 مم و42 مم يوفران تجربة مستخدم مُحدثة وأكثر قوة ومريحة.

بالإضافة إلى مظهرها العصري والكلاسيكي، وتصميمها الجديد للواجهة، فإنهاتأتي أيضًا بعمر بطارية يصل إلى 14 يومًا، وإدارة صحية طوال اليوم، وتدريبات منضبطة، إلى جانب ميزات مساعد الحياة المريحة، والتي تضيف إلى القيمة الإجمالية للساعة الذكية.



تجول في الطبيعة مع مجموعة مراحل القمر II

تم تصميم ساعةHUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II لمساعدة المستخدمين على استكشاف المزيد؛ سواء كنت تستكشف العالم من حولك أو تستكشف حدود إمكانات اللياقة البدنية لديك.

ويكتمل تصميم الساعة المتطور بوظيفة مراحل القمر -Moon Phase التي توفر للمستخدمين وجوهًا فريدة للساعة يمكنهم من خلالها مراقبة المراحل المختلفة للقمر أثناء تغيره.

بصرف النظر عن مراحل القمر، يمكن للمستخدمين اختيار تخطيطات مختلفة تعرض أوقات المد والجزر وأكثر من ذلك لإتقان العناصر أثناء استكشافهم في الهواء الطلق.



علاوة على ذلك، من حيث التصميم والجماليات، فإن تصميم ساعةHUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II المبتكر مستوحى من الطبيعة، مع التركيز على جمال الطبيعة ودمج التقنيات المتطورة.

تجعل العروات البسيطة والعدسات الكبيرة والتصميم خفيف الوزن الساعة مقاس 46 مم تبدو أكثر كلاسيكية، مما يوفر ساعة ذكية مميزة للغاية. بدون حزام، تزن ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مقاس 46 مم فقط 42.6 جرامًا بسمك إجمالي يبلغ 11 مم، وتزن الساعة مقاس 42 مم35 جم وبسمك إجمالي يبلغ 10.2 مم،وكلاهما يوفران تجربة ارتداء أخف وأرق.



توفر ساعة HUAWEI WATCH GT 3مجموعة مراحل القمر IIتجربة تفاعلية ذكية جديدة تمامًا، وهي مزودة بتاج دوار مزود بردود فعل لمسية، مما يوفر التعرف على حركة الإصبع بدقة عالية.

يمكن أن تظل الأقراص المعروضة دائمًا (AODs) موجودةأثناء الاستخدام اليومي، كما تسمح وجوه الساعة المخصصة أيضًا بالوصول إلى بيانات التمرين والتطبيقات بسهولة عن طريق رفع المعصم فقط.



عمر بطارية يصل إلى أسبوعين

تدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 3مجموعة مراحل القمر IIمقاس 46 مم عمر بطارية يصل إلى 14 يومًا في الاستخدام العادي؛ بينما توفر الساعة مقاس 42 مم عمر بطارية طويل يصل إلى 7 أيام في الاستخدام العادي. يضمن لك عمر البطارية الأطول إمكانية ارتدائها طوال اليوم واستخدامها بشكل مستمر، حتى أثناء النوم.



إدارة الصحة طوال اليوم

توفر ساعة HUAWEI WATCH GT 3مجموعة مراحل القمر IIميزات مراقبةSpO2 (تشبع الأكسجين في الدم) والنوم ومراقبة الإجهاد بشكل مستمر ودقيق وفي الوقت الفعلي من أجل إدارة صحية شاملة.تم تجهيز الساعة بتقنية مراقبة النوم HUAWEI TruSleep™ 2.0؛ حيث يمكنها مراقبة مراحل النوم، ومراقبة معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي، ومراقبة التنفس أثناء النوم، وتقييم جودة النوم دون إزعاج نوم المستخدم.

وتعدّ الساعة أيضًا أداة مساعدة لإدارة الإجهاد؛فهيتراقب إجهادك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وستُعلمك إذا كانت مستويات التوتر لديك مرتفعة وحتى تساعدك في توجيه التنفس للمساعدة في تخفيف بعض التوتر عنك.

أضافت ميزةHealthy Living Shamrock في ساعةHUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر IIالعديد من الميزات الصغيرة لتناسب بشكل أفضل احتياجات المستخدمين الصحية اليومية.

ومن خلال الإعدادات الشخصية، يمكنك تلقي تذكيرات منتظمة مثل التحديات الصحية، واستهلاك المياه اليومي، والوعي اليومي، والتذكير بالنوم المبكر، وحجم التمرين، والبقاء إيجابيًا، وكلها أشياء صغيرة تتعلق بصحتك.



التدريبات المنضبطة

تتميز ساعة HUAWEI WATCH GT 3مجموعة مراحل القمر IIبتقنية HUAWEI TruSeen™ 5.0 الجديدة لمراقبة معدل ضربات القلب، والتي تتبنى ثمانية صمامات ثنائية ضوئية في تخطيط دائري، ومجموعتين من مصادر الضوء 8 في 1،ورقاقة انبعاث ضوئي لعدسة LED متعددة القنوات لاستقبال الضوء بتصميم منحنٍ وإشارة لتحقيق اختراق أفضل للضوء واستهلاك أقل للطاقة وتجربة ارتداء أكثر راحة. يساعدتحديد المواقع GNSS ثنائي النطاق مع دعم لخمسة أنظمة للأقمار الصناعية الرئيسية في جميع أنحاء العالم المستخدمين فيتحديد المواقع الجغرافية بدقة أكبر.



مع ساعةHUAWEI WATCH GT 3مجموعة مراحل القمر II تجمع هواوي بين الاعتبارات العلمية وتجربة المستخدم لتطوير مدرب التشغيل بالذكاء الاصطناعي.

يُستخدم قياس قدرة التشغيل الجديد من هواوي، وهو مؤشر القدرة على الجري (RAI)، ومعدل ضربات القلب، والوتيرة، وبيانات أخرى لتحليل أداء التشغيل بعد كل تدريب، وهو أمر مناسب للمستخدمين لفهم تقدم التدريب ومشاهدة التحسينات الخاصة بهم.

تأتي الساعة أيضًا مع ميزة مراقبة التمرين المطورة، والتي توفر أكثر من 100 وضع للتمرين بما في ذلك 18 وضعًا احترافيًا للتمرين و12 تمرينًا في الهواء الطلق.



ابقَ على اتصال مباشرة من معصمك

تدعم ساعةHUAWEI WATCH GT 3مجموعة مراحل القمر IIمكالمات Bluetooth. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تلقي وقراءة رسائل SMS والرد عليها مباشرة من معصمك بفضل إشعارات الرسائل المريحة. مع تطبيق Petal Maps على الساعة، يمكنك أيضًا التنقل في طريقك من معصمك بشكل سهل.

تدعم الساعة أيضًا وجوه الساعة لتقديم تجربة أكثر تخصيصًا للمستخدمين؛ حيث يمكنك تعيين الوظائف أو التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر، مما يتيح لك الوصول الفوري إلى بيانات التمرين والتطبيقات المهمة عند رفع معصمك. هناك أيضًا أكثر من عشرة آلاف من سمات واجهات المشاهدة للتنزيل.



تُعدّساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II قفزة كبيرة من نواحِ كثيرة! إذا كنت تريد ساعة ذكية بمظهر كلاسيكي ممتاز وعدد لا يُحصى من ميزات الصحة واللياقة البدنية، فإنك ستقع في حب هذه الساعة الذكية تمامًا.