إسبانيا تعلن حزمة إجراءات لوقف الإبادة في غزة

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، عن سلسلة من الإجراءات ضد إسرائيل في مواجهة "الإبادة الجماعية في غزة".

ووفقا لـ (يورو نيوز)، قال سانشيز في خطاب متلفز اليوم الاثنين، إن بلاده تدين الهجمات الإسرائيلية على غزة، والتي تسببت "باستشهاد 63000 شخص وانتشار سوء التغذية على نطاق واسع في غزة".



وأضاف، إن إسبانيا ستضغط على بنيامين نتنياهو للتخفيف من معاناة السكان الفلسطينيين، مؤكداً أن بلاده تسعى لتكون "في الجانب الصحيح من التاريخ" خلال "واحدة من أكثر الأحداث المشينة".



وقال، إن "العملية العسكرية الإسرائيلية تحولت إلى احتلال غير شرعي جديد للأراضي الفلسطينية، وهجمات غير مبررة ضد السكان المدنيين، فيما يعتبره المقرر الخاص للأمم المتحدة والعديد من الخبراء إبادة جماعية".