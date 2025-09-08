إسبانيا تعلن حزمة إجراءات لوقف الإبادة في غزة

ووفقا لـ (يورو نيوز)، قال سانشيز في خطاب متلفز اليوم الاثنين، إن بلاده تدين الهجمات الإسرائيلية على غزة، والتي تسببت "باستشهاد 63000 شخص وانتشار سوء التغذية على نطاق واسع في غزة".
وأضاف، إن إسبانيا ستضغط على بنيامين نتنياهو للتخفيف من معاناة السكان الفلسطينيين، مؤكداً أن بلاده تسعى لتكون "في الجانب الصحيح من التاريخ" خلال "واحدة من أكثر الأحداث المشينة".
وقال، إن "العملية العسكرية الإسرائيلية تحولت إلى احتلال غير شرعي جديد للأراضي الفلسطينية، وهجمات غير مبررة ضد السكان المدنيين، فيما يعتبره المقرر الخاص للأمم المتحدة والعديد من الخبراء إبادة جماعية".
وتتضمن حزمة الإجراءات الموافقة العاجلة على مرسوم بقانون حظر بيع وشراء الأسلحة إلى إسرائيل، وحظر عبور السفن التي تنقل الذخائر والأسلحة إلى إسرائيل عبر الموانئ الإسبانية، ومنع وسائل النقل التي تحمل مواد دفاعية لإسرائيل من التحليق في الأجواء الإسبانية، ومنع الأشخاص المتورطين مباشرة في الإبادة الجماعية من دخول الأراضي الإسبانية، والحد من الخدمات القنصلية للأشخاص في المستوطنات الفلسطينية غير الشرعية.
