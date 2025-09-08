الإثنين 2025-09-08 10:59 م
 

إسبانيا تعلن حزمة إجراءات لوقف الإبادة في غزة

ا
أرشيفية
 
الإثنين، 08-09-2025 09:12 م

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، عن سلسلة من الإجراءات ضد إسرائيل في مواجهة "الإبادة الجماعية في غزة".

اضافة اعلان


ووفقا لـ (يورو نيوز)، قال سانشيز في خطاب متلفز اليوم الاثنين، إن بلاده تدين الهجمات الإسرائيلية على غزة، والتي تسببت "باستشهاد 63000 شخص وانتشار سوء التغذية على نطاق واسع في غزة".


وأضاف، إن إسبانيا ستضغط على بنيامين نتنياهو للتخفيف من معاناة السكان الفلسطينيين، مؤكداً أن بلاده تسعى لتكون "في الجانب الصحيح من التاريخ" خلال "واحدة من أكثر الأحداث المشينة".

وقال، إن "العملية العسكرية الإسرائيلية تحولت إلى احتلال غير شرعي جديد للأراضي الفلسطينية، وهجمات غير مبررة ضد السكان المدنيين، فيما يعتبره المقرر الخاص للأمم المتحدة والعديد من الخبراء إبادة جماعية".


وتتضمن حزمة الإجراءات الموافقة العاجلة على مرسوم بقانون حظر بيع وشراء الأسلحة إلى إسرائيل، وحظر عبور السفن التي تنقل الذخائر والأسلحة إلى إسرائيل عبر الموانئ الإسبانية، ومنع وسائل النقل التي تحمل مواد دفاعية لإسرائيل من التحليق في الأجواء الإسبانية، ومنع الأشخاص المتورطين مباشرة في الإبادة الجماعية من دخول الأراضي الإسبانية، والحد من الخدمات القنصلية للأشخاص في المستوطنات الفلسطينية غير الشرعية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

طب وصحة تقنية جديدة تحيّد فيروس الهربس وتفتح آفاق الوقاية

ت

أخبار محلية أمسية شعرية في منتدى الرصيفة الثقافي

السفير ماجد القطارنة يقدم أوراق اعتماده في الإمارات

أخبار محلية السفير ماجد القطارنة يقدم أوراق اعتماده في الإمارات

رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير

فلسطين إعلام عبري: إغلاق محيط منزل رئيس الأركان جاء بعد تحذير من احتمال استهدافه

ل

فلسطين رويترز: رئيس وزراء قطر حث حماس على قبول المقترح الأميركي لهدنة في غزة

ا

طب وصحة اكتشاف عامل مفاجئ وراء إصابة النساء بأمراض القلب دون سابق إنذار

الأمم المتحدة: 80 % من غزة مناطق عسكرية

فلسطين الأمم المتحدة: 80 % من غزة مناطق عسكرية

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يغلق عشرات الحواجز والبوابات عند مداخل مدن وبلدات بالضفة



 
 





الأكثر مشاهدة