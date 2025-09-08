الإثنين 2025-09-08 01:33 م
 

مجموعة المركزية توقع اتفاقية تعاون مع الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق تعزيزًا للسلامة المرورية في الأردن

الإثنين، 08-09-2025 12:21 م
الوكيل الإخباري-   انطلاقًا من حرصها على ترسيخ ثقافة القيادة الآمنة، وقعت مجموعة المركزية اتفاقية تعاون مع الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق؛ دعمًا لشعار الجمعية: "الحق في الحياة الآمنة للمواطنين على الطرق"، وسعيًا لنشر الوعي المروري والارتقاء بمستوى السلامة على الطرقات في الأردن.اضافة اعلان


بموجب هذه الشراكة، ستُقدّم الجمعية محاضرات توعوية لموظفات وموظفي مجموعة المركزية بهدف نشر ثقافة السلامة المرورية، إلى جانب برامج تدريبية نوعية لسائقي الشركة في مجالي القيادة الوقائية والدفاعية، إضافة إلى تعريفهم بالقوانين والأنظمة المرورية الجديدة، بما يسهم في تقليل نسبة المخالفات.

وخلال حفل التوقيع، عبر المهندس وفائي مسيس، رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق، عن سعادته بهذا الاتفاق قائلًا: "كل الشكر لمجموعة المركزية على دعمها لجمعيتنا، وهو ما يعكس الحرص الوطني على تعزيز الشراكة المجتمعية والتجاوب البنّاء بين القطاع الخاص والجمعيات التطوعية في مجال الوقاية من حوادث الطرق".  

وأضاف: "يُذكر أن هذا العام يُصادف مرور خمسين عامًا على مسيرة الجمعية في العمل التطوعي لنشر التوعية وإيصال المعلومة الصحيحة للمواطن حول خطورة الحوادث المرورية وسبل الوقاية منها".

من جانبه، أعرب نديم حداد، المدير التنفيذي لـمجموعة المركزية، عن اعتزازه بهذا التعاون مشيرًا إلى أن الاتفاقية تحمل أهمية خاصة بالنسبة للمجموعة؛ كونها تسعى للحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم على الطرقات وتدعم جهود الجمعية، مؤكدًا التزام المركزية بمواصلة سعيها لتكون بين الشركات الرائدة في مجال تعزيز السلامة المرورية في الأردن.
 
 
