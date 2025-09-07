أجهزة سامسونج المنزلية الرقمية تحصد أول شهادة اعتماد لأمن إنترنت الأشياء من TÜV Nord

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات حصول سلسلتين من المكانس الكهربائية الروبوتية، Bespoke AI Jet Bot Steam و Bespoke Jet Bot Combo، بالإضافة إلى ثلاجات Bespoke AI، على شهادة اعتماد لأمن إنترنت الأشياء من TÜV Nord، وهي منظمة اعتماد عالمية مقرها ألمانيا.



وتمثل هذه المرة الأولى التي تحصل فيها أجهزة سامسونج المنزلية الرقمية على شهادة الأمان من TÜV Nord، ما يعكس مكانة الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الأجهزة المنزلية وأمن البيانات على حد سواء.

وقال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق البحث والتطوير في وحدة الأجهزة الرقمية لدى شركة سامسونج للإلكترونيات، جونغ سيونغ مون: "مع تزايد الاهتمام العالمي بأمن المنازل الذكية، تواصل سامسونج تقديم حماية فائقة عبر منصة Knox Security. وتؤكد هذه الشهادة متانة تقنياتنا الأمنية، وسنواصل تعزيز الحماية المتميزة لبيانات عملائنا".



وتُعتبر TÜV Nord من أبرز المؤسسات العالمية المرموقة، ومعترف بها كهيئة وطنية للاعتماد وفق نظام IECEE. وتعتمد الشهادة على معيار ETSI EN 303 645 الصادر عن المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات (ETSI)، والذي يحدد متطلبات الأمان والخصوصية لأجهزة إنترنت الأشياء الاستهلاكية طوال دورة حياتها، بدءاً من التصميم والتطوير مروراً وصولاً إلى التوزيع والتشغيل. وتشمل المعايير الأساسية تشفير البيانات، والتحقق من الهوية والتحكم في الوصول، والتحديثات الآمنة للبرامج، وحماية البيانات الشخصية، وإدارة الثغرات الأمنية.



ويشهد السوق الأوروبي بالفعل تشديد متطلبات الأمان من خلال تحديثات توجيه معدات الراديو (RED)، والتطبيق المرتقب لقانون الاتحاد الأوروبي للمرونة السيبرانية (CRA). وفي هذا السياق، تؤكد شهادة TÜV Nord جاهزية سامسونج للامتثال للمعايير الدولية المتطورة، والتزامها بحماية المستخدمين في البيئات المتصلة.