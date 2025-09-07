كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الاحد، 72.4 دينارا لغايات البيع لدى محلات الصاغة، مقابل 69.9 دينارا لجهة الشراء.



وبحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر غرام الذهب من عيارات 24 و18 و14، لغايات البيع، 82.4 و64.8 و48.8 دينارا على التوالي.

اضافة اعلان