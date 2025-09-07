كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

وبحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر غرام الذهب من عيارات 24 و18 و14، لغايات البيع، 82.4 و64.8 و48.8 دينارا على التوالي.
-
أخبار متعلقة
-
3.578 مليون برميل نفط خام واردات المملكة من العراق العام الماضي
-
تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن الاحد
-
بعد القمة التاريخية.. تعرف على أسعار ليرة الذهب في الأردن اليوم
-
72.4 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية
-
إليكم أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن
-
استثمارات منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية بالمفرق ترتفع إلى 700 مليون دينار
-
الذهب يحلق.. كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الخميس
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن