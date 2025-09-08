الإثنين 2025-09-08 10:58 م
 

ضربة موجعة لماكرون.. البرلمان الفرنسي يحجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 08-09-2025 09:58 م

الوكيل الإخباري- صوّت البرلمان الفرنسي، اليوم الاثنين، لصالح إسقاط الحكومة التي يرأسها فرنسوا باير، مما يفاقم الأزمة السياسية ويمهد الطريق لإعلان استقالتها قريبا.

وشهدت فرنسا مساء الاثنين سقوط حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو بعد فشلها في الحصول على تصويت الثقة من الجمعية الوطنية.

وأظهرت نتائج التصويت تفوق المعارضة، حيث صوت 364 نائبا لصالح سحب الثقة مقابل 194 صوتا داعما للحكومة، ليتم بذلك الإطاحة بالحكومة ذات الأغلبية الهشة، التي واجهت صعوبات في تمرير سياساتها المتعلقة بتقليص العجز المالي والإصلاحات الاقتصادية.

اضافة اعلان


ويأتي هذا التطور في ظل حالة من الترقب السياسي والاقتصادي، حيث يتوقع أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام مفاوضات لتشكيل حكومة جديدة قادرة على الحصول على ثقة البرلمان ومواصلة إدارة شؤون البلاد.


وتولى فرانسوا بايرو، البالغ من العمر 74 عاما، منصب رئيس الوزراء قبل تسعة أشهر فقط، ويتعين عليه الآن تقديم استقالته، تاركا الرئيس ماكرون أمام خيارات محدودة، في ظل الأزمة السياسية والمالية في البلاد.

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

طب وصحة تقنية جديدة تحيّد فيروس الهربس وتفتح آفاق الوقاية

ت

أخبار محلية أمسية شعرية في منتدى الرصيفة الثقافي

السفير ماجد القطارنة يقدم أوراق اعتماده في الإمارات

أخبار محلية السفير ماجد القطارنة يقدم أوراق اعتماده في الإمارات

رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير

فلسطين إعلام عبري: إغلاق محيط منزل رئيس الأركان جاء بعد تحذير من احتمال استهدافه

ل

فلسطين رويترز: رئيس وزراء قطر حث حماس على قبول المقترح الأميركي لهدنة في غزة

ا

طب وصحة اكتشاف عامل مفاجئ وراء إصابة النساء بأمراض القلب دون سابق إنذار

الأمم المتحدة: 80 % من غزة مناطق عسكرية

فلسطين الأمم المتحدة: 80 % من غزة مناطق عسكرية

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يغلق عشرات الحواجز والبوابات عند مداخل مدن وبلدات بالضفة



 
 





الأكثر مشاهدة