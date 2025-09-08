الإثنين 2025-09-08 03:33 م
 

السير : حجز المركبة وإيقاف الرخصة لمرتكبي هذه المخالفة

إدارة السير
الوكيل الإخباري-   أكد مدير  إدارة الدوريات الخارجية العقيد حسين المساعيد أن مخالفة عدم تثبيت الحمولة أو تغطيتها وبروزها عن أبعاد المركبة تُعد من أكثر المخالفات المرورية خطورة لما تسببه من تهديد مباشر لسلامة مستخدمي الطريق.اضافة اعلان


وأوضح في حديثه لإذاعة الأمن العام أن هذه الحمولة والتي غالبا ما تتكون من مواد صلبة مثل الرمل، والطمم والحجارة (كالبازلت)، تكون عرضة للسقوط أثناء حركة المركبة خاصة إذا لم يتم تثبيتها أو تغطيتها بشكل محكم مما يؤدي إلى تناثرها على الطريق ويؤدي ذلك إلى إرباك السائقين خلف مركبات الشحن، وفقدان السيطرة على المركبة، وبالتالي ارتفاع احتمالية وقوع حوادث مرورية بالإضافة إلى الأضرار المادية التي قد تلحق بالمركبات الأخرى.

وأشار إلى أن إدارة الدوريات الخارجية سجلت العديد من الحوادث المؤسفة الناتجة عن مثل هذه المخالفات، حيث يتفاجأ السائقون خلال القيادة بسقوط جزء من الحمولة أو الحجارة، مما يتسبب في تصادم المركبات أو خروجها عن المسار.

وشدد على أن دوريات الإدارة المنتشرة على كافة الطرق الخارجية تواصل مراقبة وضبط المخالفات المتعلقة بنقل الحمولة حيث يتم التعامل بشكل فوري مع أي مركبة مخالفة من خلال تحرير مخالفة مالية بحق السائق. كما قد تتخذ إجراءات إضافية في بعض الحالات مثل حجز رخصة القيادة، أو إيقاف العمل بها، أو حتى حجز المركبة المخالفة.
 
 
