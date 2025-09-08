الإثنين 2025-09-08 11:21 ص
 

قفزة تاريخية في أسعار الذهب بالأردن الإثنين

الإثنين، 08-09-2025 10:57 ص

الوكيل الإخباري-   سجّل سعر غرام الذهب في الأردن، يوم الاثنين، ارتفاعًا ليبلغ أعلى مستوى تاريخي له.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية الاثنين عند 73.00 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 70.50 دينارا لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 83.40 و64.90 و49.10 دينارا على التوالي.

Image1_920258105718123910415.jpg 

 
 
الذهب

