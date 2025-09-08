قفزة تاريخية في أسعار الذهب بالأردن الإثنين

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية الاثنين عند 73.00 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 70.50 دينارا لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 83.40 و64.90 و49.10 دينارا على التوالي.
