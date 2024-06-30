’إم جي موتور‘ تعلن إبرام شراكة استراتيجية مع ’الفائقة الدولية‘ (GKS Auto) لتمكين سوق السيارات في الأردن

الوكيل الاخباري - أعلنت ’إم جي موتور‘ (MG Motor) عن شراكة جديدة في المملكة الأردنية الهاشمية وذلك مع ’الشركة الفائقة الدولية لتجارة السيارات‘ (GKS Auto)، التي تشكّل جزءً من ’جي بي كورب‘ المعروفة على الصعيد الإقليمي. وتتميّز هذه الشراكة التي تم الإعلان عنها خلال حفل مميّز أقيم في فندق ’ريتز كارلتون‘ بالعاصمة عمّان، بكونها تطلق شراكة عمل استراتيجية في المملكة وتَعِدُ بالارتقاء أكثر بقطاع السيارات الأردني عبر مستويات لا تُضاهى من الابتكار والتميّز بالخدمات.



وخلال الحفل الرائع الذي حضره عدد من كبار الشخصيات والأخصّائيين بقطاع السيارات وأصحاب الرأي والعملاء والإعلاميين، أعلنت ’إم جي موتور‘ أيضاً عن إطلاق أربعة طرازات جديدة في السوق الأردني، وهي تشمل سيارة MG3 الهاتشباك المدمَجة العصرية والمثالية للقيادة في المدينة، ومركبة MG Whale الرياضية متعدّدة الاستعمالات المبتكَرة والرحبة والمصمَّمة للمغامَرات العائلية، وسيارة MG7 السيدان الانسيابية والفاخرة التي توفر الأداء والراحة على حدّ سواء، وسيارة MG Cyberster الكهربائية الرياضية المستقبلية التي تعيد تعريف مفهوم متعة القيادة.



ومنذ دخول ’إم جي موتور‘ إلى السوق الأردني في يونيو 2020، شهدت العلامة التجارية نمواً بارزاً بالفعل. وفي 2023، تمتّعت ’إم جي الأردن‘ بزيادة كبيرة نسبتها 99.6٪ في المبيعات مقارَنة مع 2022، مما أكسبها 10.3٪ من الحصّة السوقية، حيث لاقت عدّة طرازات مثل MG 5، MG ZS وMG 4 شعبية واسعة بين أوساط العملاء الأردنيين. ومن المتوقَّع أن تؤدّي الشراكة الجديدة مع ’الفائقة الدولية لتجارة السيارات‘ إلى تمتين حضور ’إم جي موتور‘ في المملكة الأردنية، إضافة لتعزيز مسيرة نجاحها المستمر في المنطقة.



ومع دخول ’جي بي كورب‘ إلى السوق الأردني عبر ’الشركة الفائقة الدولية لتجارة السيارات‘ التابعة لها، فإنها تكون بذلك تجلب معها ما يزيد عن 80 سنة من الخبرات الواسعة في قطاع السيارات إلى المملكة. والجدير ذكره أن هذه المرّة الأولى التي تدخل فيها شركة سيارات بهذا الحجم إلى الأردن، مما يُعلن عن بداية عصر جديد لقطاع السيارات المحلّي. وباعتبارها إحدى أضخم شركات السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن ’جي بي كورب‘ تتمتّع بتاريخ غني بالنجاحات والتزام قوي بالجودة. كما إن ’جي بي كورب‘ تتميّز بكونها مجهَّزة جيداً لإعادة صياغة توقّعات العملاء في الأردن، خصوصاً وإنها تفتخر بخدماتها الاستثنائية لما بعد البيع ومخزونها الجيد من قطع الغيار، مما يضمن عمل مركبات العملاء بشكل ممتاز للسنوات القادمة.



وفي ظل العلاقة الناجحة التي تجمع ما بين الشركتين حالياً في العراق، فإن ’إم جي‘ و’الفائقة الدولية‘ ستُحدِثان ثورة ضمن المشهد العام لقطاع السيارات في الأردن، خصوصاً وإنه يتم الجمع ما بين إرث ’إم جي موتور‘ العريق الممتدّ لقرن من الزمن والذي شهد الكثير الابتكار والتميّز، وخبرات ’الفائقة الدولية لتجارة السيارات‘ والتزامها العميق بالخدمات الاستثنائية. وهذه الشراكة تعكس هدف الشركتين لتعزيز تجربة العملاء عبر توفير مركبات فائقة الجودة ومستويات لا تُضاهى من الدعم لما بعد البيع.



في تعليق له على هذا، قال توم لي، المدير التنفيذي لدى ’إم جي موتور الشرق الأوسط‘: "هذه الشراكة مع ’الفائقة الدولية‘ تمثّل خطوة بارزة جداً بالنسبة إلى ’إم جي موتور‘ في المملكة الأردنية الهاشمية. فرؤيتنا المشترَكة حيال مستقبل قطاع السيارات في الأردن متجذّرة عميقاً بالتزامنا بالابتكار والجودة وخدمات العملاء الاستثنائية. ونحن متحمّسون تجاه الفرص التي ستوفرها هذه الشراكة القيّمة ونتطلّع للمضي نحو مستقبل مزدهر لشركتينا."



من جهته، قال فوّاز الهنيدي، الرئيس التنفيذي لدى ’الفائقة الدولية لتجارة السيارات‘: "إن شراكتنا مع ’إم جي موتور‘ تشكّل لحظة تتميّز بكثير من الفخر والاعتزاز بالنسبة إلى ’الشركة الفائقة الدولية لتجارة السيارات‘. فهذا التعاون يتيح لنا الاستفادة من خبراتنا الواسعة لمنح العملاء الأردنيين باقة من الحلول الفائقة بمجال السيارات. ونحن ملتزمون بتوفير أعلى معايير الخدمات وواثقون أن هذه الشراكة ستعيد تحديد معالم المشهد العام لقطاع السيارات في الأردن."



يُشار إلى أنه باستطاعة العملاء الآن في المملكة الأردنية الهاشمية زيارة صالة العرض في شارع مكّة بمجمّع الفاعوري حيث تتوفر مجموعة من الطرازات البارزة مثل MG ZS، MG GT وMG 4، أما مركز الخدمة الرئيسي فيقع في منطقة البيادر الصناعية بالعاصمة عمّان. وتأتي جميع طرازات ’إم جي‘ مع ضمان لمدّة 6 سنوات / مسافة 200,000 كيلومتر، مما يمنح العملاء راحة البال التامّة بعد شراء المركبات المفضَّلة لديهم. ويُمكِن للعملاء أيضاً زيارة الموقع الإلكتروني

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https://www.mg-jo.com/ لحجز موعد في صالة العرض التي يرغبون بها.







