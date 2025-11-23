بنك صفوة الإسلامي الراعي البرونزي لمؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني

وقد جاءت رعاية البنك للمؤتمر والمعرض انطلاقاً من التزامه بدعم الفعاليات الهامة التي تعنى بالتحول الرقمي المستدام والتواجد ضمنها، إلى جانب المساهمة في الجهود الوطنية الهادفة إلى بناء بيئة رقمية آمنة للاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته، بالتركيز على القطاع المالي. وتنسجم هذه الرعاية مع استراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز الثقة الرقمية ضمن المنظومة المصرفية الحديثة؛ حيث يشكل الأمن السيبراني ركيزة أساسية لاستدامة الخدمات المالية وحماية بيانات المتعاملين، والتي يضعها البنك في صميم أولوياته التشغيلية.
هذا وقد أتاح البنك من خلال الجناح الذي أقامه على هامش المعرض، الفرصة للحضور للاطلاع على أبرز حلوله المصرفية الرقمية، كما استعرض منهجيته في دمج مبادئ الأمن السيبراني ضمن عملياته وأنظمته التقنية، وفي تحقيق التوازن بين الابتكار الرقمي والالتزام بأعلى معايير الأمان. وقد شكل الجناح منصة تفاعلية للتواصل مع المشاركين والزوار، ولتسليط الضوء على دور البنك الريادي في دعم التحول الرقمي في الأردن.
ويشار إلى المؤتمر قد جمع أكثر من 300 متحدث وخبير من أكثر 70 دولة، إلى جانب عدد كبير من المشاركين، مستقطباً أكثر من 15 ألف زائر. وشهد المؤتمر برنامجاً حافلاً من الفعاليات التي تنوعت بين الجلسات الحوارية، والعروض التقنية، وورش العمل التفاعلية، والتمارين السيبرانية، والمسابقات، تناولت جميعها أحدث القضايا والاتجاهات العالمية في مجال الأمن السيبراني.
