إيسوزو الأردن توقع اتفاقية شراكة مع شِل للزيوت بهدف توريد زيوت السيارات لمركباتها

الوكيل الاخباري – أعلنت شركة إيسوزو الأردن ممثلة بوكيلها الحصري شركة القدرة للسيارات عن توقيع اتفاقية شراكة مع شل للزيوت، بهدف توريد زيوت السيارات لمركبات إيسوزو.

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وتعتبر شركة شل من أقدم الشركات في مجال توريد الزيوت مما يجعلها أكبر شركات الطاقة عالمياً، حيث تمتد خدماتها لأكثر من 70 دولة حول العالم، وتسعى دائما لتلبية الطلب العالمي على الطاقة بطريقة مسؤولة وبتكنولوجيا عالية.



وبحسب ما صرّح به وسيم الأقرع، المدير العام لشركة القدرة لتجارة السيارات وكلاء إيسوزو في الأردن، تمّ اختيار شل كمورّد أساسي لزيوت السيارات لمركبات إيسوزو في الأردن، لما توفره هذه العلامة من زيوت المحركات فائقة الجودة حيث تتوافق منتجات شل من زيوت المحركات مع أحدث المواصفات الميكانيكية والفنية لمركبات إيسوزو فضلاً عما تمثله شل من ثورة حقيقية في تصميم وصناعة زيوت المحركات، الأمر الذي حثَّ شركة إيسوزو على التوصية بزيوت شل لمركباتها.



وأضاف الأقرع قائلاً: "نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع شل للزيوت التي تعدّ من أفضل شركات الزيوت عالمياً، ونتمنى أن تستمر هذه الشراكة لتعود بالنفع على الطرفين وتلبي رغبات عملائنا في السوق الأردني."



من جهته، عبّر خليل القريني، مدير خدمات ما بعد البيع لشركة القدرة لتجارة السيارات عن سعيهم الدائم للارتقاء بخدمة العملاء، قائلاً: "تأتي هذه الاتفاقية في إطار سعينا لنيل رضى عملائنا وتعزيز ثقتهم بخدمات ما بعد البيع التي نوفّرها لهم."



وأكمل موضّحاً: "ستكون هذه الاتفاقية حجر أساسٍ في تطوير خدماتنا المقدّمة للعملاء الذين سيشعرون بالفرق الذي ستحدثه شل على مركباتهم من ميزاتٍ ستطيل من عمر المحرك وتخفّض تكاليف الصيانة المرتبطة به."



وختمَ قائلاً: "وكخدمةٍ إضافية، سيتم توفير هذه الزيوت على شكل عبوات في مراكز الصيانة التابعة لإيسوزو الأردن، حيث من الممكن أن يبتاعه العملاء مباشرة من تلك المراكز."



ومن جهته، قال ماجد الحسيني، المدير العام لشركة شل للزيوت: "نفخر بأن نصبح المورّد الرئيسي والوحيد لزيوت محركات إيسوزو في الاردن، حيث تؤكد هذه الاتفاقية على تقدير شركة إيسوزو لتميّز وأداء زيوت شل وللخبرة التي يمكن أن تقدمها شل لها خبرة في هذا الإطار. ونعي في شل أهمية توسيع شراكاتنا في السوق الأردني، ونطمح لاكتشاف ما يحمله هذا التعاون من أفق في المستقبل بهدف تطوير قطاع النقل في الأردن."



وأضاف: "إن شراكةً مميزة بين طرفين من أكبر العلامات التجارية في عالم المحركات والزيوت سوف ينجم عنها بالتأكيد تقديم أفضل الخدمات للعملاء في الأردن."



يذكر أن شركة القدرة لتجارة السيارات تأسست عام 2015، بعد حصولها على حق الامتياز التجاري والحصري لتمثيل علامة إيسوزو في سوق المملكة، وتدشينها لمعرضها الرئيسي الكائن في شارع مكة والمعزز بأربعة مراكز صيانة في كل من البيادر وماركا وإربد والعقبة.



