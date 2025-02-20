 
الخميس 2025-02-20 01:37 م
 

اتحاد السلة وزين يدعوان الجماهير لحضور مباراة الصقور أمام السعودية ويعلنان عن فعاليات وجوائز

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 20-02-2025 01:11 م
الوكيل الإخباري- دعا الاتحاد الأردني لكرة السلة وشركة زين الأردن، راعي الاتصالات الحصري للاتحاد، جماهير كرة السلة الأردنية لحضور المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني لكرة السلة ونظيره السعودي، والتي ستقام يوم غدٍ الجمعة 21 فبراير في تمام الساعة 7 مساءً في قاعة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب في العاصمة عمان.اضافة اعلان


وتأتي هذه الدعوة في إطار التعاون المستمر بين الطرفين، حيث يعكس الدعم المتواصل من زين للرياضة الأردنية والمنتخبات الوطنية لكرة السلة واللاعبين، كما تحرص على تشجيع الجماهير لمؤازرة منتخب النشامى في هذه المواجهة المهمة. وستتاح الفرصة للحضور للمشاركة في فعاليات مميزة خلال المباراة والفوز بجوائز رائعة، وسط أجواء حماسية وتشجيعية لصقور الأردن.

وتعكس هذه الخطوة التزام زين الراسخ بدعم الرياضة الأردنية، حيث تعد هذه الرعاية جزءاً من اتفاقها الحصري مع الاتحاد الأردني لكرة السلة للعام 2025، والتي تشمل دعم المنتخبات الوطنية ودوري أندية الدرجة الممتازة. كما تسعى زين من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز تأثيرها في الميادين الرياضية وإحداث فارق إيجابي في مشهد الرياضة الأردنية.
 
gnews

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