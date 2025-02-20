اتحاد السلة وزين يدعوان الجماهير لحضور مباراة الصقور أمام السعودية ويعلنان عن فعاليات وجوائز

وتأتي هذه الدعوة في إطار التعاون المستمر بين الطرفين، حيث يعكس الدعم المتواصل من زين للرياضة الأردنية والمنتخبات الوطنية لكرة السلة واللاعبين، كما تحرص على تشجيع الجماهير لمؤازرة منتخب النشامى في هذه المواجهة المهمة. وستتاح الفرصة للحضور للمشاركة في فعاليات مميزة خلال المباراة والفوز بجوائز رائعة، وسط أجواء حماسية وتشجيعية لصقور الأردن.
وتعكس هذه الخطوة التزام زين الراسخ بدعم الرياضة الأردنية، حيث تعد هذه الرعاية جزءاً من اتفاقها الحصري مع الاتحاد الأردني لكرة السلة للعام 2025، والتي تشمل دعم المنتخبات الوطنية ودوري أندية الدرجة الممتازة. كما تسعى زين من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز تأثيرها في الميادين الرياضية وإحداث فارق إيجابي في مشهد الرياضة الأردنية.
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