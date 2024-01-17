استكشف عصراً جديداً من الهواتف المحمولة المدعمة بالذكاء الاصطناعي مع سلسلة سامسونج Galaxy S24

الوكيل الاخباري - صُمّمت هواتف Galaxy AI لإحداث ثورة في سلسلة S وتعزيز التجربة اليومية، بما يشمل الاتصال السلس والتعبير الإبداعي والمزيد من الإمكانات



كشفت شركة سامسونج للإلكترونيّات اليوم عن سلسلة هواتف Galaxy S24 Ultra وGalaxy S24+ وGalaxy S24؛ والتي تُدشّن حقبة جديدة من تجارب الهواتف المحمولة المدعمة بالذكاء الاصطناعي Galaxy AI، وتفتح الآفاق نحو إحداث ثورة غير مسبوقة في طريقة تفاعل المستخدمين مع أجهزتهم المحمولة. ويُسهم دمج الذكاء الاصطناعي في سلسلة Galaxy S24 في تعزيز كافة تجارب المستخدمين، بدءاً من تمكين الاتصال السلس عبر الترجمة الذكيّة للنصوص والمكالمات، مروراً بالقدرات الإبداعيّة المحسّنة بفضل محرّك ProVisual من Galaxy، وُصولاً إلى وضع معيار جديد للبحث يُعيد تعريف طريقة استكشاف المستخدمين للعالم من حولهم.

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وأكّد تي إم روه، رئيس ومدير وحدة أعمال الهواتف المحمولة في سامسونج للإلكترونيات، أنّ سلسلة Galaxy S24 ستُحدث تحوّلاً جذرياً في كيفية اتصال المستخدمين بالعالم وتمهد الطريق للعقد القادم من ابتكارات الهاتف المحمول. وقال: "تمّ تقديم Galaxy AI نتيجة لالتزام سامسونج بالابتكار ورؤيتها حول كيفية استخدام الأفراد لهواتفهم. ونهدف من خلال ذلك إلى تعزيز التجارب اليومية للمستخدمين وتمكينهم من استكشاف إمكانات جديدة في حياتهم".

تجارب يومية استثنائيّة يوفر Galaxy AI ذكاءً هادفًا مصممًا لإثراء جوانب مختلفة من الحياة، ولا سيما التأكيد على دوره في تعزيز التواصل عبر الهواتف الذكية، ويعمل Galaxy S24 على تبسيط التواصل عبر اللغات، ويسهّل الدردشة مع الطلاب أو الزملاء في الخارج، وحتى إجراء الحجوزات أثناء السفر، وذلك من خلال الترجمة الفورية Live Translate الصوتية والنصية ثنائية الاتجاه وفي الوقت الفعلي أثناء المكالمات الهاتفية داخل التطبيق، ودون الحاجة إلى تطبيقات طرف ثالث، مع ضمان الخصوصية بشكل تام بفضل الذكاء الاصطناعي المتوفّر على الجهاز.

ويُتيح المترجم Interpreter ترجمة فورية للمكالمات في إطار شاشة مقسّمة مما يسمح للأفراد الذين يتحدثون مع بعضهم البعض برؤية نصّ مكتوب من الكلمات التي يتحدث بها الشخص الآخر. وتعمل هذه الميزة دون الحاجة إلى بيانات خلوية أو اتصال Wi-Fi.



وبالنسبة للرسائل والتطبيقات الأخرى، يمكن لمساعد الدردشة Chat Assist المساعدة في تحسين نغمات المحادثة لتتناسب مع نمط الاتصال المقصود، كرسالة لطيفة إلى زميل في العمل أو عبارة موجزة وجذابة لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي. فيما يوفّر الذكاء الاصطناعي المدمج في لوحة مفاتيح سامسونج أيضًا ترجمة في الوقت الفعلي للرسائل النصيّة ورسائل البريد الإلكتروني وغيرها بـ 13 لغة. أمّا أثناء قيادة السيارة، فيعمل Android Auto تلقائيًا على تلخيص الرسائل الواردة واقتراح الردود والإجراءات ذات الصلة، مثل إرسال الوقت المتوقع للوصول لشخص ما، حتى تتمكن من البقاء على اتصال مع الحفاظ على التركيز على الطريق.



كما يُساهم Note Assist في تعزيز تطبيق Samsung Notes، حيث تتميّز هذه الوظيفة بملخّصات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب قدرتها على إنشاء القوالب التي تعمل على تبسيط الملاحظات بتنسيقات معدة مسبقًا، وكذلك إنشاء الغلاف لتسهيل تحديد الملاحظات من خلال معاينة مختصرة. وبالنسبة للتسجيلات الصوتية، حتى في حالة وجود مكبرات صوت متعددة، يستخدم Transcript Assist الذكاء الاصطناعي وتقنية تحويل الكلام إلى نص لنسخ التسجيلات وتلخيصها وترجمتها.



وتتجاوز سلسلة Galaxy S24 مجرد الاتصال للارتقاء بالمزايا الأساسية للهاتف الذكي إلى مستويات جديدة، فقد أحدث تأثير البحث عبر الإنترنت ثورة في كل جانب من جوانب الحياة. ويقدم Galaxy S24 ميزة رائدة لأول مرّة، وهي Circle to Search مع جوجل ، مما يمثل علامة بارزة في تكنولوجيا البحث، فبالتعاون مع Google، الشركة الرائدة عالميًا في مجال البحث، توفر Galaxy للمستخدمين أداة رائعة، تتيح طرقًا جديدة للاستكشاف من خلال إيماءة بسيطة. ومن خلال الضغط لفترة طويلة على زر الصفحة الرئيسية، يمكن للمستخدمين تحديد أي عنصر على شاشة Galaxy S24 أو تمييزه أو النقر عليه للوصول إلى نتائج بحث غنية بالمعلومات وعالية الجودة. ففي حال شاهدت معلمًا جميلاً في خلفية منشور لصديقك على وسائل التواصل الاجتماعي، أو حقيقة ممتعة مفاجئة عبر الفيديوهات القصيرة على YouTube، يمكنك معرفة المزيد دون الخروج من التطبيق الذي تستخدمه. علاوة على ذلك، تقدم بعض عمليات البحث ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، من مصادر الويب المختلفة، مما يسمح للمستخدمين بطرح أسئلة مفصلة ومعقدة، مما يجعل تجارب البحث سهلة وشاملة ورائعة.



أطلق العنان للإبداع لاكتشاف العالم بطرق جديدة



يعد محرك ProVisual الخاص بهاتف Galaxy S24 عبارة عن مجموعة شاملة من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تعمل على تحويل إمكانات التقاط الصور وزيادة التعبير الإبداعي إلى أقصى حد في كل خطوة، بدءًا من إعداد اللقطة وحتى مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي. ويعمل نظام Quad Tele في هاتف Galaxy S24 Ultra، مع عدسة تقريب بصري 5X جديدة، مع مستشعر 50 ميجابكسل لتمكين أداء الجودة البصرية عند مستويات التقريب من 2X و3X و5X إلى 10X بفضل مستشعر البكسل التكيفي Adaptive Pixel Sensor. وتعرض الصور الملتقطة أيضًا نتائج واضحة ونقية حتى عند مستوى تكبير مذهل يبلغ 100x باستخدام إمكانات التقريب الرقمي المحسنة.



وبفضل إمكانات التصوير الليلي المحدثة Nightography، تصبح الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة بخاصية Space Zoom في Galaxy S24 رائعة في أي ظروف، حتى عند تكبيرها. التقط المزيد من الضوء في الظروف المعتمة باستخدام حجم البكسل الأكبر في هاتف Galaxy S24 Ultra، والذي يبلغ الآن 1.4 ميكرومتر، وهو أكبر بنسبة 60% مقارنة بالطراز السابق. ويتم تقليل الضبابية في هاتف Galaxy S24 Ultra من خلال زوايا أوسع لمثبت الصورة البصري (OIS) وميّزة مقاومة الاهتزاز المحسنة. وعند تسجيل مقاطع الفيديو، يتم تجهيز كل من الكاميرات الأمامية والخلفية بمعالج إشارة الصور ISP المخصص لتقليل الضوضاء، ويقوم Galaxy S24 بتحليل معلومات Gyro للتمييز بين حركة المصور وحركة الهدف، الأمر الذي يتيح إزالة الضوضاء بشكل أكثر فعالية وتوفير مقاطع فيديو أكثر وضوحاً في الظلام، حتى من مسافة بعيدة.



وبعد التقاط لقطات رائعة، تتيح أدوات تحرير Galaxy AI المبتكرة إمكانية إجراء تعديلات بسيطة مثل مسح الصور وإعادة تركيبها وتحسين جودتها. ولإجراء تحسينات أسهل وأكثر كفاءة، يستخدم تطبيق Edit Suggestion تقنية Galaxy AI لاقتراح التعديلات المناسبة تمامًا لكل صورة. ولمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم الإبداعي والحرية، يمكن أن يقوم التحرير التوليدي Generative Edit بملء أجزاء من خلفية الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، وكذلك تسوية الصورة ملتوية، ويمكّن المستخدمين من إعادة ضبط موضع العناصر وإنشاء خلفية ممزوجة بشكل مثالي في مكانها الأصلي. وعندما يستخدم Galaxy S24 الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين الصورة، ستظهر علامة مائية على الصورة وفي بياناتها الوصفية. ويمكن لميزة الحركة البطيئة الفورية الجديدة Instant Slow-mo إبطاء مقاطع الفيديو سريعة الحركة عن طريق إنشاء إطارات إضافية تعتمد على الحركة، مما يوفر عرضاً أكثر تفصيلاً للحظات المليئة بالإثارة.

ولضمان جودة استثنائية للصورة في كل مرحلة، توفر تقنية Super HDR معاينات واقعية حتى قبل النقر على زر الغالق. وفي حين أن التقاط الذكريات هو ميزة أساسية للهاتف، فإن مشاركة هذه اللحظات مع العالم تحمل أهمية متساوية. وفي الوقت الحالي، تستفيد التطبيقات الاجتماعية التابعة لجهات خارجية بشكل كامل من نظام كاميرا Galaxy مدعوم بالذكاء الاصطناعي. وتتكامل ميزات الكاميرا المتقدمة من سلسلة Galaxy S المتميزة بسلاسة مع تطبيقات الهاتف المحمول مثل انستغرام، باستخدام تقنية HDR لتحسين جودة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي. وعند البحث عن الصور في المعرض Galary أو على تطبيقات التواصل الاجتماعي المفضلة للمستخدم، يتم عرض الصور بتقنية Super HDR، مما يبرز نطاقًا أكثر واقعية من السطوع واللون والتباين من خلال تحليل القسم المميّز من الصور.



تجربة Galaxy الأكثر ذكاءً على الإطلاق والمعزّزة بالأداء المتميز



في الوقت الذي يشهد فيه الذكاء الاصطناعي تنامياً متزايداً في الحياة اليوميّة؛ أصحبت الحاجة أكثر إلحاحاً لتعزيز قوّة الأداء لمواكبة المتغيرات المستمرّة. وهنا تبرز سلسلة هواتف Galaxy S24 لتوفير تجربة مذهلة في شتى المهام، سواءً كانت الألعاب أو تسجيل وتحرير مقاطع الفيديو عالية الجودة، أو التنقل بين عدّة تطبيقات في نفس الوقت، أو غيرها من المهام، وذلك بفضل التحسينات في الشرائح والشاشة وغيرها. وقد تم تزويد هواتف Galaxy S24 Ultra بمنصة Snapdragon® 8 Gen 3 الخاصة بهاتف Galaxy، وتم ترقية مجموعة الشرائح خصيصًا لمستخدمي Galaxy، حيث توفر تحسينًا ملحوظًا في وحدة NPU لمعالجة الذكاء الاصطناعي بكفاءة مثالية. وفي جميع طرز Galaxy S24 الثلاثة، تعمل معدلات التحديث التكيفية 1-120 هرتز أيضًا على تحسين كفاءة الأداء.

وباتت ألعاب Galaxy أكثر قوة بفضل تحسينات الأجهزة والبرامج، وتتميز جميع طرازات سلسلة Galaxy S24 بنظام تحكم حراري مثالي مع غرفة بخار أكبر بمقدار 1.9 مرة من سابقتها[1]، مما يحسن درجة حرارة سطح الجهاز مع زيادة قوة الأداء المستمر إلى الحد الأقصى. وتتيح ميّزة تتبع الأشعة الحصول على صور واقعية مع تأثيرات ظل وانعكاس فائق. ومن خلال التعاون مع شركاء الألعاب الرائدين، يتيح هاتف Galaxy S24 للمستخدمين الاستمتاع بالمزيد من ألعاب الهاتف المحمول العالمية.



ويتميز هاتف Galaxy S24 بأكثر شاشة سطوعاً على الإطلاق في سلسلة Galaxy، حيث يصل إلى ذروة سطوع تبلغ 2600 شمعة في المتر المربع، ويساهم هذا المستوى العالي من السطوع في الحصول على صور أكثر حيوية وجاذبية، ويوفّر رؤية محسنة في الخارج بفضل تقنية تعزيز الرؤية Vision Booster.

وتم تحسين إطار Corning® Gorilla® Armor في هاتف Galaxy S24 Ultra وتحويله على المستوى الجزيئي، مما أدى إلى تعزيز المتانة بنسبة 50% وجعله أكثر مقاومة للخدش بأربع مرات. كما يوفر وهجًا منخفضًا بشكل كبير بنسبة تصل إلى 75% في مجموعة واسعة من ظروف الإضاءة، مما يضمن تجربة مشاهدة سلسة ومريحة.



وعبر سلسلة Galaxy S24، تعمل تحسينات التصميم مع الحواف الأنحف والأكثر تنساقاً على تسهيل الانغماس في أي تجربة مشاهدة وتمكين أحجام شاشات أكبر على شاشتي Galaxy S24+ مقاس 6.7 بوصة، وGalaxy S24 مقاس 6.2 بوصة، وكلاهما ضمن نفس مواصفات الحجم. ويتمتع هاتف Galaxy S24 Ultra بشاشة مسطحة مقاس 6.8 بوصة، وهي مُحسّنة ليس فقط للعرض ولكن أيضًا لتعزيز الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم هاتف Galaxy S24+ نفس مستوى دقة QHD+ المتوفّرة على هاتف Galaxy S24 Ultra.

أمان وخصوصية عالية تمكّن خيارات وثقة المستخدم

تُتيح سلسلة Galaxy S24 المعزّزة بواسطة Samsung Knox منصّة الأمان متعدّدة الطبقات من آليات الدفاع والأمان؛ على حماية المعلومات المهمة والعثور على الثغرات الأمنية من خلال أجهزة آمنة وشاملة، واكتشاف التهديدات في الوقت الفعلي.



وتُواصل سامسونج التزامها طويل الأمد بتزويد المستخدمين بالاختيار والتحكم في أجهزتهم في عصر الذكاء الاصطناعي، ويتمتع مستخدمو Galaxy S24 بإمكانية التحكم الكامل في استخدام بياناتهم لتحسين تجارب الذكاء الاصطناعي، من خلال إعدادات الذكاء المتقدمة التي يمكنها تعطيل معالجة البيانات عبر الإنترنت لميزات الذكاء الاصطناعي.



كما تم تطوير رؤية Knox Matrix لمستقبل آمن ومتصل خالي من كلمات المرور، وذلك باستخدام ميّزة مفاتيح المرور Passkeys، حيث تتيح مفاتيح المرور الوصول السهل والآمن إلى مواقع الويب والتطبيقات المسجلة للمستخدمين عبر جميع أجهزتهم الموثوقة من خلال بيانات الاعتماد الرقمية، مما يساعد على الحماية من هجمات التصيد الاحتيالي. وتوفر حماية البيانات المحسنة تشفيرًا شاملاً عندما يقوم المستخدمون بإجراء نسخ احتياطي لبياناتهم أو مزامنتها أو استعادتها باستخدام Samsung Cloud، مما يسمح لمستخدمي Galaxy S24 بالاتصال بالأجهزة الأخرى مع الحفاظ على المزامنة والأمان. وهذا يضمن أنه لا يمكن تشفير البيانات أو فك تشفيرها إلا على أجهزة المستخدم، مما يعني أنه لا يمكن لأحد رؤيتها سوى المستخدم، حتى لو تم اختراق الخادم أو سرقة تفاصيل الحساب. وفي حالة فقدان الوصول إلى جهاز موثوق به، يمكن أن يساعد رمز الاسترداد في منع فقدان البيانات. ويتمتع Galaxy S24 أيضًا بالحماية من خلال قائمة سامسونج الموسعة من ميزات الأمان والخصوصية المبتكرة، بما في ذلك Knox Vault ولوحة معلومات الأمان والخصوصية والحظر التلقائي وشبكة Wi-Fi الآمنة والمشاركة الخاصة ووضع الصيانة وغيرها.



المرحلة التالية من رحلة سامسونج البيئية



يُسهم إنشاء فئة جديدة من تجارب الهاتف المحمول في إعادة تصور كيفية تصميم تقنية Galaxy ودمجها لتحقيق المزيد من التجارب مع مراعاة الأثر البيئي. وتواصل Galaxy S24 توسيع نطاق مجموعة متنوعة من المواد المعاد تدويرها في أجهزة Galaxy من خلال استخدام البلاستيك والزجاج والألمنيوم المعاد تدويره في المكونات الداخلية والخارجية والارتقاء بهذه الجهود. ولأول مرة، يتميز هاتف Galaxy S24 بمكونات مصنوعة من الكوبالت المعاد تدويره والعناصر الأرضية النادرة. وفي هاتف Galaxy S24 Ultra، تم استخدام ما لا يقل عن 50% من الكوبالت المعاد تدويره في البطارية، وتم دمج العناصر الأرضية النادرة المعاد تدويرها بنسبة 100% في مكبرات الصوت.

وتعد Galaxy S24 أول سلسلة Galaxy S يتم تصميمها باستخدام الفولاذ المعاد تدويره والبولي يوريثين الحراري. ويتميّز هاتف Galaxy S24 Ultra بما لا يقل عن 40% من الفولاذ المعاد تدويره في مكبرات الصوت، ويتضمن ما لا يقل عن 10% من مادة البولي يوريثين الحراري المعاد تدويرها قبل الاستهلاك في المفاتيح الجانبية ومستوى الصوت. بالإضافة إلى ذلك، تأتي هواتف Galaxy S24 في صندوق تغليف مصنوع من مادة ورقية معاد تدويرها بنسبة 100%.



وتؤّكد السلسلة الجديدة التزام سامسونج بإطالة دورة حياة منتجاتها، حيث توفّر السلسلة 7 أجيال من ترقيات نظام التشغيل و7 سنوات من التحديثات الأمنية لمساعدة المستخدمين على تجربة الأداء الأمثل لأجهزة Galaxy الخاصة بهم بشكل موثوق ولفترة أطول. كما حصل هاتف Galaxy S24 على اعتماد UL ECOLOGO® وتم قياس بصمته الكربونية والتحقق منها من قبل Carbon Trust.

وتجسد سلسلة هاتف Galaxy S24 التطورات المستمرة في خريطة الطريق البيئية لوحدة الأجهزة المحمولة في سامسونج، كما تعتزم الشركة تحقيق أهدافها المحددة بحلول نهاية عام 2025. وفي نهاية عام 2022، حققت سامسونج إنجازًا كبيرًا من خلال دمج المواد المعاد تدويرها في جميع منتجات الهواتف المحمولة، بما في ذلك هواتف Galaxy الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة القابلة للارتداء، وفي الوقت الحالي، تقدم سامسونج هدفًا جديدًا؛ حيث تهدف بحلول عام 2030 إلى تضمين مادة واحدة معاد تدويرها على الأقل في كل وحدة من كل هاتف محمول.



تكنولوجيا عالية وأناقة في كل التفاصيل



يقدم هاتف Galaxy S24 Ultra إطارًا مبتكرًا من التيتانيوم كأول هاتف Galaxy على الإطلاق يُتيح ذلك، مما يزيد من متانة الجهاز وطول عمره. ويعمل الهيكل الجانبي فائق النحافة لهاتف Galaxy S24 Ultra على تحسين تجربة التنقل. ويحقق التصميم الانسيابي أحادي الكتلة الموجود في هاتفي Galaxy S24+ وGalaxy S24 مظهرًا جماليًا رائعاً، ويربط الغطاء الخلفي للجهاز والإطار الجانبي بسلاسة. وتضيف الألوان المستوحاة من المعادن الأرضية في سلسلة Galaxy S24 لمسة من الرقي، وبالنسبة لهاتف Galaxy S24 Ultra، تشمل خيارات الألوان؛ تيتانيوم رمادي، وتيتانيوم أسود، وتيتانيوم بنفسجي، وتيتانيوم أصفر. كما يقدم هاتفي Galaxy S24+ وGalaxy S24 خيارات ألوان مثل أونيكس أسود، ورمادي رخامي، وبنفسجي كوبالت، وأصفر عنبري. بالإضافة إلى ذلك، ستتوفر جميع الطرازات الثلاثة بألوان إضافيّة عبر الإنترنت فقط.