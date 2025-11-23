وزارة البيئة: 15% من السيارات في الأردن كهربائية بالكامل

الوكيل الإخباري- كشف مستشار وزير البيئة للشؤون الفنية والدولية، جهاد السواعير، عن حجم السيارات الكهربائية في الأردن، إذ تشكل الكهربائية بالكامل حوالي 15% من عدد السيارات الموجودة في المملكة.

