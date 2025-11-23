الإثنين 2025-11-24 03:21 ص
 

وزارة البيئة: 15% من السيارات في الأردن كهربائية بالكامل

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
 
الأحد، 23-11-2025 01:18 م

الوكيل الإخباري-   كشف مستشار وزير البيئة للشؤون الفنية والدولية، جهاد السواعير، عن حجم السيارات الكهربائية في الأردن، إذ تشكل الكهربائية بالكامل حوالي 15% من عدد السيارات الموجودة في المملكة.

وبين السواعير  ، أن حجم السيارات الكهربائية والهجينة يشكل 28% من مجموع السيارات في الأردن.

 
 
