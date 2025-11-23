رضوى الشربيني تحسم جدل زواجها السري من مليونير مصري

الوكيل الإخباري- ردّت الإعلامية رضوى الشربيني على الأنباء التي ترددت حول زواجها السري من أحد كبار رجال الأعمال في مصر، مؤكدة أن هذا الأمر لم يحدث مطلقاً، وأن أي ارتباط رسمي سيتم الإعلان عنه علنًا.

اضافة اعلان



وأوضحت الشربيني أنها تركز حالياً على عملها الإعلامي ورعاية ابنتيها تيا وتمارا، وتتجاوز الشائعات بصبر، بعيداً عن أي تكهنات لا أساس لها.



جاءت تصريحاتها أثناء تكريمها في مهرجان "ذا بيست"، حيث نالت جائزة أفضل مذيعة وأفضل برنامج عن المرأة، وقد أهدت إحدى الجوائز لوالدها الراحل والأخرى لوالدتها الراحلة.