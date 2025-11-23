رضوى الشربيني تحسم جدل زواجها السري من مليونير مصري

وأوضحت الشربيني أنها تركز حالياً على عملها الإعلامي ورعاية ابنتيها تيا وتمارا، وتتجاوز الشائعات بصبر، بعيداً عن أي تكهنات لا أساس لها.
جاءت تصريحاتها أثناء تكريمها في مهرجان "ذا بيست"، حيث نالت جائزة أفضل مذيعة وأفضل برنامج عن المرأة، وقد أهدت إحدى الجوائز لوالدها الراحل والأخرى لوالدتها الراحلة.
-
أخبار متعلقة
-
دينا الشربيني تلاحق صفحات فيسبوك بعد أزمة طلاق كريم محمود عبد العزيز
-
دراما رمضان 2026.. القائمة الكاملة للمسلسلات المصرية المنتظرة
-
تدهور حالة ملكة جمال جامايكا بعد سقوطها المروع على المسرح
-
نجاة ممثلي مسلسل تركي من حادث خطير بعد انزلاق سيارة أثناء التصوير (فيديو)
-
هيفاء وهبي تعود بإطلالة تراثية لافتة لجمهورها في الرياض - فيديو
-
اختفاء شيرين عبد الوهاب يثير قلق جمهورها… وهذا كشفه مصدر مقرّب
-
قرار رسمي يمنع إعلاميتين مصريتين من الظهور في الإعلام لمدة 3 أشهر
-
أزمة في "ذا فويس".. عائلة محمد فوزي تتبرأ من المتسابق كريم الحو