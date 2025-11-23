دينا الشربيني تلاحق صفحات فيسبوك بعد أزمة طلاق كريم محمود عبد العزيز

الوكيل الإخباري- قدّم المحامي أشرف عبد العزيز، المستشار القانوني للفنانة دينا الشربيني، بلاغاً ضد مديري 4 صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة نشر أخبار كاذبة ومضللة والتشهير بها، بعد تداول اتهامات لها بالتسبب في طلاق كريم محمود عبد العزيز وآن الرفاعي.

وأوضح البلاغ أن الصفحات استهدفت تشويه صورة دينا أمام الرأي العام، ما دفعها لاتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوقها. يأتي ذلك بعد خطوة سابقة، حيث حررت دينا محضراً ضد مروة صبري بتهمة التشهير والسب والقذف.