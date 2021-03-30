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الثلاثاء، 30-03-2021 02:17 م

الأردنية للطيران تمنح خصومات تشجيعية ومميزات خاصة على التذاكر و الأوزان على متن طائراتها لمتلقي لقاح كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة الأردنية للطيران عن منح خصومات تشجيعية على تذاكر السفر و الأوزان للمسافرين الذين يحملون شهادات تؤكد تلقيهم لمطعوم كورونا، و لكل من تكون نتائج الأجسام المضادة لديهم تزيد عن 250 وحدة، و تتراوح هذه الخصومات ما بين 10% – 20% من ثمن التذكرة حسب الوجهة المراد السفر إليها.

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وتأتي هذه الخطوة تشجيعاً من الشركة للمواطنين والمسافرين على أهمية تلقي مطعوم كورونا لكبح جماح الفيروس، وصولاً الى صيف آمن والانتهاء من هذا الوباء.


ومن الجدير بالذكر أن الأردنية للطيران قد أعلنت عن إستمرار تشغيلها خلال الفترة القادمة و خلال شهر رمضان المبارك، بزيادة عدد رحلاتها من وإلى عمان، إلى كل من القاهرة بواقع أربع رحلات أسبوعيا و ثلاث رحلات أسبوعية إلى دبي و الشارقة ورحلة يومية إلى إسطنبول, إضافة إلى العقبة بواقع رحلتين أسبوعيا آملين أن تزداد عدد رحلات التشغيل إلى ست رحلات للعقبة فورالبدء بإعادة السياحة الى العقبة و إسثنائها من قرارات الحظر المفروضة حتى 15-15-2021 .


وكانت الأردنية للطيران قد عملت على تفعيل السياحة بالعقبة بشكل كبير خلال الأشهر الماضية وتزامنا مع برنامج أردننا جنة، حيث نقلت ما يزيد عن 10 آلاف مسافر في تلك الفترة ما بين عمان والعقبة بأسعار تشجيعية وصلت إلى 15 دينار للمقطع الواحد، و يجري العمل حاليا على تجهيز البرامج الصيفية مع إنفتاح العالم اعتبارا من شهر حزيران القادم لمتلقي المطاعيم و الحاصلين على شهادة المطعوم حيث ستصدر منظمة أياتا شهادة السفرالآمن لكافة متلقي المطعوم، مما سيؤثر ايجابا على حركة الطيران عالميا و محليا كون هذه الشهادة ستؤهل متلقي المطعوم من السفر عالميا بدون تحديدات بإستثناء إجرائات الوقاية الإعتيادية.


 وعادةً ما تقوم الأردنية للطيران بعمل عروض تشجيعية للمسافرين للسفرعلى متنها، فهي تمتلك طائرات آمنة و حديثة، وتلتزم الشركة الاردنية للطيران بأهم معايير الأمن والسلامة في الطيران، وخاصة بما يتعلق بمعايير الأمان الخاصة بفيروس كورونا، إذ أنها تطبق كافة المعايير من إجراءات تباعد وسلامة وتعقيم على متن طائراتها و التي توصي بها منظمة الصحة العالمية و الهيئة الدولية للطيران.


 




 

 


 

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