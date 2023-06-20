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الثلاثاء، 20-06-2023 04:03 م

البنك العربي الراعي الاستراتيجي لمنتدى اتحاد المصارف العربية حول "الحوكمة، والمخاطر والإمتثال"

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الوكيل الإخباري - شارك البنك العربي مؤخراً كراعي استراتيجي لفعاليات منتدى "الحوكمة، والمخاطر، والامتثال"، والذي أقيم في فندق انتركونتيننتال – عمان تحت رعاية وحضور محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس الذي القى كلمة في الجلسة الافتتاحية.  وقد تم تنظيم المنتدى من قِبل اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن. كما شهد المنتدى حضوراً واسعاً من المصرفيين والاقتصاديين بالإضافة إلى ممثلي قطاعات الأعمال والخبراء والمختصين من داخل المملكة وخارجها بهدف مناقشة المحاور الهامة في هذا المجال وتعزيز ثقافة الحوكمة الرشيدة في الوسط المصرفي وتحويلها إلى قواعد ثابتة.  اضافة اعلان


وشمل الملتقى الذي عُقد على مدى يومين مجموعة من الجلسات الحوارية المتعمقة من قبل المصارف المركزية والتجارية على حد سواء، من ضمنها مبادئ الحوكمة وفقاً لمعايير OECD/ G 20، وتعزيز الروابط ما بين الحوكمة والمخاطر والإمتثال (GRC)، والإتجاهات الجديدة في إدارة المخاطر المالية، وواقع الامتثال التنظيمي والإبلاغ، وبرامج العقوبات الاقتصادية الدولية، ودراسة مستقبل الصناعة المصرفية في حقبة ما بعد الأزمة المالية الأخيرة، بالإضافة إلى جلسة حول برنامج دعم البنك المركزي الأردني في مجال الحوكمة الرشيدة. وضمّت قائمة المتحدثين في المنتدى نخبة من رؤساء وحدات إدارة المخاطر والإمتثال في المصارف وغيرهم من الخبراء والمحللين والمستشارين في هذا المجال. 

وتأتي رعاية البنك العربي الاستراتيجية لهذا المؤتمر انطلاقاً من حرص البنك المتواصل على دعم المؤتمرات والفعاليات المصرفية، ومواكبة أحدث المستجدات على صعيد السياسات والقوانين والتشريعات العالمية المتعلقة بإدارة المخاطر والامتثال بالتوصيات والممارسات الفضلى في هذا المجال. 

 




 

 


 

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