إيطاليا: استبعاد إسرائيل من معرض ليفانتي

ووفقا لـ (آكي نيوز)، دعا رئيس بلدية باري فيتو ليتشيزي الى مقاطعة إسرائيل، ومنعها من المشاركة في المعرض المقرر إقامته في الفترة من 15 وحتى 21 أيلول المقبل في مدينة باري، عاصمة مقاطعة بوليا الإيطالية.
-
أخبار متعلقة
-
برسالة من زوجته .. زيلينسكي "كسر الجليد" مع ترامب
-
زيلينسكي: الأسلحة الأمريكية جزء من الضمانات الأمنية بالنسبة لأوكرانيا
-
موسكو: نأمل في أن يسهم لقاء ترامب وزيلينسكي في مواصلة مسيرة سلام طويل الأمد
-
الرئيس الروسي يطلع نظيره البرازيلي على نتائج قمته مع ترامب في ألاسكا
-
إسرائيل تخطط لإغلاق القنصلية الفرنسية في القدس
-
إسرائيل تلغي تأشيرات الدبلوماسيين الأستراليين لدى فلسطين
-
بقرار من كلية الفنون .. "الموديل العاري" يثير الجدل في سوريا
-
إيران: سنستأنف المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية