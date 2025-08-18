الإثنين 2025-08-18 10:34 م
 

إيطاليا: استبعاد إسرائيل من معرض ليفانتي

الإثنين، 18-08-2025 09:03 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة معرض ليفانتي، الذي يُعدّ أحد المعارض التجارية الإيطالية والمتوسطية الرئيسة، استبعاد إسرائيل عن دورته 88.اضافة اعلان


ووفقا لـ (آكي نيوز)، دعا رئيس بلدية باري فيتو ليتشيزي الى مقاطعة إسرائيل، ومنعها من المشاركة في المعرض المقرر إقامته في الفترة من 15 وحتى 21 أيلول المقبل في مدينة باري، عاصمة مقاطعة بوليا الإيطالية.
 
 
