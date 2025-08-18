إيطاليا: استبعاد إسرائيل من معرض ليفانتي

09:03 م

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة معرض ليفانتي، الذي يُعدّ أحد المعارض التجارية الإيطالية والمتوسطية الرئيسة، استبعاد إسرائيل عن دورته 88. اضافة اعلان





ووفقا لـ (آكي نيوز)، دعا رئيس بلدية باري فيتو ليتشيزي الى مقاطعة إسرائيل، ومنعها من المشاركة في المعرض المقرر إقامته في الفترة من 15 وحتى 21 أيلول المقبل في مدينة باري، عاصمة مقاطعة بوليا الإيطالية.

