دورة تدريبية حول نظام الترقيم الإلكتروني في إربد

الوكيل الإخباري- عقدت مديرية زراعة محافظة إربد اليوم الاثنين، دورة تدريبية متخصصة حول النظام الشامل للترقيم الإلكتروني، بمشاركة كوادر إدارية وفنية من مديريات الزراعة في محافظات الشمال في إطار التحضيرات لإطلاق عملية الترقيم الإلكتروني للمواشي.

وأكد مدير مديرية زراعة محافظة إربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي أهمية عملية الترقيم الإلكتروني للحيوانات، ودقة الإجراءات المتبعة لحصر الأعداد الفعلية للمواشي في كافة محافظات المملكة.



وبين أن عملية الترقيم الإلكتروني لحيازات المواطنين من الثروة الحيوانية في المملكة، تأتي لمصلحة مالكي الحيازات الحيوانية وإعطائهم كامل حقوقهم من كميات الأعلاف والعلاجات البيطرية والقضاء على الحيازات الوهمية.



بدوره أشار مدير مديرية الأعلاف وترقيم المواشي المهندس نادر الهباهبة إلى دور عملية الترقيم في تسهيل مهام اللجان المشاركة، مبينا أهمية تعزيز فكرة الترقيم الوطني الإلكتروني للمواشي لدى المواطنين والذي يصب في مصلحة مالكي الحيازات وإعطائهم كامل حقوقهم.