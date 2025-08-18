دورة تدريبية حول نظام الترقيم الإلكتروني في إربد

وأكد مدير مديرية زراعة محافظة إربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي أهمية عملية الترقيم الإلكتروني للحيوانات، ودقة الإجراءات المتبعة لحصر الأعداد الفعلية للمواشي في كافة محافظات المملكة.
وبين أن عملية الترقيم الإلكتروني لحيازات المواطنين من الثروة الحيوانية في المملكة، تأتي لمصلحة مالكي الحيازات الحيوانية وإعطائهم كامل حقوقهم من كميات الأعلاف والعلاجات البيطرية والقضاء على الحيازات الوهمية.
بدوره أشار مدير مديرية الأعلاف وترقيم المواشي المهندس نادر الهباهبة إلى دور عملية الترقيم في تسهيل مهام اللجان المشاركة، مبينا أهمية تعزيز فكرة الترقيم الوطني الإلكتروني للمواشي لدى المواطنين والذي يصب في مصلحة مالكي الحيازات وإعطائهم كامل حقوقهم.
وحضر الدورة ممثلون عن مديرية الأعلاف وترقيم المواشي، ووزارة الاقتصاد الرقمي، إلى جانب أعضاء من شركة تقنين الجهة المنفذة لعطاء النظام المحوسب، حيث تم خلال اللقاء استعراض خطوات الترقيم الإلكتروني من خلال الشاشات والواجهات الإلكترونية المطورة، بهدف ضمان سهولة الاستخدام وفعالية التطبيق مستقبلا.
