بنك الأردن يجدد شراكته مع جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية

الوكيل الإخباري- في إطار التزامه المتواصل بدعم الأطفال فاقدي السند الأسري وتعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة، جدد بنك الأردن شراكته مع جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية من خلال توقيع اتفاقية دعم جديدة يقدّم البنك بموجبها دعماً مادياً يُسهم في تغطية المصاريف الجارية لأحد المنازل الأسرية في قرية الأطفال SOS في محافظة إربد ولمدة عام كامل. اضافة اعلان





ويأتي هذا الدعم امتداداً لمسيرة التعاون المستمرة بين الطرفين، والتي تعكس إيمان بنك الأردن العميق بأهمية تمكين الأطفال فاقدي السند الأسري وتوفير بيئة آمنة وداعمة لهم تضمن نموّهم النفسي والاجتماعي السليم، باعتبارهم جزءاً أساسياً من نسيج المجتمع الأردني. وتعبر هذه الخطوة عن التزام البنك بالمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولا سيما الهدف الرابع (التعليم الجيد)، والهدف العاشر (الحد من أوجه عدم المساواة)، والهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف).



وفي تعليق له على هذا الشأن، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية، المهندس مصطفى الوشاح، عن تقديره لبنك الأردن على دعمه المتواصل، مؤكداً أن هذا التعاون يعزز قدرة الجمعية على أداء رسالتها الإنسانية النبيلة المتمثلة في بناء أسر للأطفال، ومساعدتهم على تشكيل مستقبلهم، والمشاركة في تنمية مجتمعاتهم.



وتجدر الإشارة إلى أن بنك الأردن يواصل تنفيذ استراتيجيته الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة عبر تنفيذ ودعم المبادرات التي تترك أثراً مستداماً في المجتمع، بالتركيز على التعليم، وتمكين الشباب، وحماية الفئات الأقل حظاً، انطلاقاً من رؤيته في بناء مستقبل أكثر شمولاً وإنسانية.ومن هذا المنطلق، يعمل البنك على تعزيز شراكاته مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم البرامج التي تُحدث فرقاً حقيقياً في حياة الأفراد والعائلات؛ إذ يولي البنك اهتماماً خاصاً بالمبادرات التي تجمع بين البعد الإنساني والاستدامة طويلة الأمد، بما ينسجم مع تطلعاته الرامية لأن يبقى نموذجًا للمؤسسات المالية التي توازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية.

