"ويبقى الأمل" فيلم إماراتي يوثق رحلة إنسانية من قلب غزة إلى شاشة الجونة

الوكيل الإخباري- يستعد جمهور مهرجان الجونة السينمائي لمتابعة العرض الخاص للفيلم الوثائقي "ويبقى الأمل"، ومن المقرر عرضه غداً الثلاثاء (الحادي والعشرين من اكتوبر الجاري)، ضمن فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان، التي تُقام هذا العام تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية".

الفيلم الذي أنتجه مجلس الشؤون الإنسانية الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة، سوف يحضر عرضه فنانون من دول مختلفة وصناع أفلام ورواد في العمل الفني السينمائي، وجمهور مهرجان الجونة، بالإضافة لوسائل إعلام محلية وإقليمية ودولية لتغطية العرض والمهرجان.



ويتناول الفيلم الواقع الإنساني الذي عاشه سكان قطاع غزة خلال العامين الأخيرين وسط أزمة إنسانية صعبة، خفف من آلامها التدخلات الإنسانية التي عملت على بث الأمل في نفوس كثير من المتضررين من مختلف الفئات، ممن مرّوا بفصول صعبة، ويُظهر الفيلم ذلك التحول إلى الأمل، والبدايات الجديدة.



يلي العرض جلسة نقاشية حول قدرة الأعمال الوثائقية على دعم القضايا العالمية والتعاون العالمي والتغيير الهادف فيما يتعلق بالأزمات الإنسانية، ويشارك في الجلسة رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، وسفير دولة الإمارات لدى مصر حمد عبيد الزعابي، وعضو المجلس الاستشاري الدولي لمهرجان الجونة الفنانة المصرية يسرا، ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفنان المصري حسين فهمي.



يقدم "ويبقى الأمل"، روايات مؤثرة على لسان أصحابها ممن امتدت إليهم يد الإمارات بالدعم الإنساني، لتغير مجرى حياتهم، مانحاً الفيلم بعداً إنسانياً عميقاً يعكس روح التضامن في أصعب الظروف، ومن المتوقع أن يكون الفيلم من أبرز العروض الوثائقية لهذا العام، لما يحتويه من مضمون قوي ورسالة صادقة تمس الضمير الإنساني.



في الفيلم مشاهد حصرية تنقل الألم والأمل، وما مر به أطفال وشباب وكبار في غزة من أوضاع قاسية، لكن ذلك تبدل مع التدخلات الإنسانية التي داوت المرضى وعالجت الجرحى، وأجرت عمليات إجلاء لمن هم في حاجة لتدخل كبير، ونقل بعضهم لمدينة الإمارات الإنسانية، حتى تبدلت أحوالهم وأصبح الأمل شعارهم.



حول الفيلم، قال المزروعي، إن الأعمال السينمائية لها قدرة على تغيير المجتمعات بشكل أفضل وعلى نطاق دولي، نظراً للغة العالمية التي تتحدث بها، كما أنها تضفي طابعاً إنسانياً يخلق التعاطف الواعي لا سيما مع الفئات المتضررة، والمجتمعات التي ترزح تحت وطأة أزمات إنسانية.



ولفت المزروعي إلى أن الجهود الإنسانية التي بذلتها دولة الإمارات، زرعت الأمل لمئات الآلاف ومنحتهم الأمل، عاداً ذلك واجباً إماراتياً ونهجاً راسخاً لا تحيد عنه، مدافعة عن الإنسان وقيمته أينما كان.



يجسد الفيلم التوجّه العام لمهرجان الجونة في دعم القضايا الإنسانية عبر الفن، ومن المنتظر أن يجذب اهتمام النقاد والجمهور على حد سواء، بفضل أسلوبه البصري المميز، والمشاهد الحصرية التي تُعرض لأول مرة، والتي تُبرز أثر الجهود الإنسانية في صناعة التغيير وبناء الأمل في نفوس المتضررين، ومن بينها الجهود الإماراتية التي تميزت بسرعة الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة وغيرها من الأماكن حول العالم.