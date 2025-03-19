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البنك العربي يدعم برامج تكية أم علي خلال شهر رمضان المبارك

ت9
البنك العربي
 
الأربعاء، 19-03-2025 12:02 م

الوكيل الإخباري-   ضمن برنامجه للمسؤولية المجتمعية "معاً"، وبالتعاون مع تكية أم علي، شارك البنك العربي في عدة برامج تطوعية خلال شهر رمضان المبارك وذلك بهدف دعم الأسر المحتاجة في المملكة.

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حيث قام البنك برعاية يوم من أيام برنامج "موائد الرحمن" الذي تقيمه تكية أم علي في مقرها الرئيسي في منطقة المحطة - عمان، وقام متطوعو البنك بتجهيز وتقديم وجبات الإفطار لما يقارب من 5000 صائم.


كما تضمنت المبادرات التطوعية التي شارك فيها متطوعو البنك مع تكية ام علي  تعبئة الطرود الغذائية وتوزيعها على الأسر المستفيدة في مختلف محافظات المملكة وتجهيز الوجبات الساخنة داخل مطابخ تكية أم علي وتوزيع وجبات الإفطار على عدد من الأسر المستفيدة في محافظة العاصمة.


وتقوم تكية أم علي بتوفير الدعم الغذائي المستدام للأسر الأكثر فقراً والتي تقع تحت خط الفقر الغذائي في كافة ألوية ومحافظات المملكة ضمن برنامج الطرود الغذائية الشهرية، حيث تتلقى هذه الأسر طرود شهرية تفي بمتطلبات الأسرة واحتياجاتها الغذائية على مدار الشهر.


كما وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة والمسؤولية المجتمعية والتي تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً" أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على المساهمة في تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات تشمل الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة.

 
 
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