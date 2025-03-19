البنك العربي يدعم برامج تكية أم علي خلال شهر رمضان المبارك

الوكيل الإخباري- ضمن برنامجه للمسؤولية المجتمعية "معاً"، وبالتعاون مع تكية أم علي، شارك البنك العربي في عدة برامج تطوعية خلال شهر رمضان المبارك وذلك بهدف دعم الأسر المحتاجة في المملكة.

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حيث قام البنك برعاية يوم من أيام برنامج "موائد الرحمن" الذي تقيمه تكية أم علي في مقرها الرئيسي في منطقة المحطة - عمان، وقام متطوعو البنك بتجهيز وتقديم وجبات الإفطار لما يقارب من 5000 صائم.



كما تضمنت المبادرات التطوعية التي شارك فيها متطوعو البنك مع تكية ام علي تعبئة الطرود الغذائية وتوزيعها على الأسر المستفيدة في مختلف محافظات المملكة وتجهيز الوجبات الساخنة داخل مطابخ تكية أم علي وتوزيع وجبات الإفطار على عدد من الأسر المستفيدة في محافظة العاصمة.



وتقوم تكية أم علي بتوفير الدعم الغذائي المستدام للأسر الأكثر فقراً والتي تقع تحت خط الفقر الغذائي في كافة ألوية ومحافظات المملكة ضمن برنامج الطرود الغذائية الشهرية، حيث تتلقى هذه الأسر طرود شهرية تفي بمتطلبات الأسرة واحتياجاتها الغذائية على مدار الشهر.