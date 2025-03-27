البنك العربي يرعى برنامج كسوة العيد بالتعاون مع بنك الملابس الخيري

وتضمن البرنامج توزيع كسوة العيد والالعاب على الأطفال المستفيدين بأجواء مليئة بالبهجة، بالإضافة لعقد عدة أنشطة تفاعلية في صالة الملابس في عمان قبل تقديم وجبة الإفطار. وتأتي هذه الرعاية ضمن برنامج يوم اليتيم الذي يرعاه البنك العربي حصرياً منذ 10 سنوات، حيث تمكن من خدمة أكثر من 11,000 طفل من مختلف محافظات المملكة.
ويشار بأن بنك الملابس الخيري والذي تأسس في عام 2013 يقوم على جمع التبرعات العينية وتقديمها للأسر الأردنية العفيفة المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية والجمعيات الخيرية من خلال برامجه المختلفة التي تستهدف كافة الفئات المحتاجة من الأيتام، المسنين، ذوي الدخل المحدود، المقبلين على الزواج والذين يتم خدمتهم من خلال صالة الملابس في عمان والكرك، حيث قام بنك الملابس منذ بدايته بتقديم خدماته لما يزيد عن 1,661,000 منتفع وتوزيع ما يزيد عن 7,861,000 قطعة ملابس.
كما تجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة والمسؤولية المجتمعية تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً" أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على المساهمة في تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات تشمل الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة.
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