الإمارات ترحب بتصريحات ترامب الداعية إلى وقف الحرب في السودان

وأضافت الخارجية الإماراتية أن بن زايد بحث مع روبيو التطوّرات المأساوية في الحرب الأهلية في السودان، وأهمية التوصّل إلى وقف فوري غير مشروط لإطلاق النار، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين دون عوائق.
وأشارت إلى أن بن زايد رحّب بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الداعية إلى وقف الاعتداءات المروّعة التي تُرتكب بحق المدنيين خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عامين، وكذلك بقيادته الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السودان.
وبيّنت أن الجانبين بحثا الأوضاع في قطاع غزة وتطوّرات "إنشاء مجلس السلام"، لا سيما في أعقاب اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2803 المقدّم من الولايات المتحدة بشأن غزة، حيث أكّد وزير الخارجية الإماراتي أهمية العمل من أجل دعم خطة ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة بما يقود إلى تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار المستدام لشعوب المنطقة بأسرها.
