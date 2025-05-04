العلوم التطبيقية بالمركز الثاني عالمياً في هاكاثون جامعة نيويورك NYUAD المختص في الحوسبة الكمية...

الوكيل الإخباري- توج طلبتنا المبدعين محمد أبوالرب، عمر سوالمة، وشهد جودة ممثلين الجامعة بفريق EnergetiQ بالمركز الثاني عالمياً على المستوى الفرق العالمية المشاركة في النسخة الرابعة عشر لهاكاثون جامعة نيويورك والتي تنظمها جامعة نيويورك العالمية، رافعين راية الأردن وراية جامعتهم عالياً بين الدول المشاركة.



وجاء ذلك بعد تأهل خمسة طلاب من كلية تكنولوجيا المعلومات في الجامعة من أصل ستة طلاب على مستوى الأردن في إنجاز نوعي جديد يضاف لإنجازات الكلية والجامعة في مسيرتها للمرحلة النهائية لهاكاثون جامعة نيويورك فرع أبوظبي لطلبة الجامعات على مستوى العالم، حيث تتمثل مسابقة هذا العام بتنافس الطلبة بتطوير برمجيات تحل مشاكل المجتمع باستخدام الحوسبة الكمية Quantum Computing على مدار ثلاثة أيام.



طلبتنا المتأهلين للنهائيات هم:

- الطالب عدي أبوالرب، مشرفه الأكاديمي في المسابقة الدكتور محمد حجاوي.

- الطالب عمر سوالمة، مشرفه الأكاديمي في المسابقة الدكتور يوسف قصراوي.

- الطالبة شهد جودة، مشرفها الأكاديمي في المسابقة الأستاذة جمانة خويلة.

- الطالب محمد أبوالرب، مشرفه الأكاديمي في المسابقة الدكتور أيهم العمري.

- الطالبة تالا الكواملة، مشرفها الأكاديمي في المسابقة الدكتور محمد شنوان.



هاكاثون جامعة نيويورك أبوظبي عبارة عن ماراثون برمجة مكثف لمدة ثلاثة أيام، يجتمع خلاله أساتذة علوم الكمبيوتر الدوليين المشهورين، ومؤسسو الشركات الناشئة الناجحة، ومهنيو التكنولوجيا، ورؤوساء المشاريع في جامعة نيويورك لقيادة فرق من طلاب علوم الكمبيوتر الموهوبين من جميع طلبة الجامعات في أنحاء العالم.



تفخر الجامعة بطلبتها بهذا الإنجاز، حيث استطاعوا التأهل بشكل مميز لتمثيل الأردن بهذه المسابقة والتتوج بالمركز الثاني وتتمنى لهم كل التوفيق في محطاتهم القادمة والعودة لبلدهم سالمين رافعين راية الفوز وراية المملكة الأردنية الهاشمية وراية جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

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