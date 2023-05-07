الأحد 07-05-2023
الوكيل الاخباري

وزير الداخلية يكرم صاحبة مشروع "حفظ النعمة" بالعقبة

الخارجية السورية تعلق على قرار عودة دمشق للجامعة العربية

مؤشر البورصة ينهي تداولاته على انخفاض

العضايلة: توافق عربي كامل على عودة سوريا لجامعة الدول العربية

الإفتاء توضح حكم التبليغ عن قضايا الفساد

بيان جدة الختامي حول عودة العلاقات مع سوريا

مـواعيد الـعمل بجولات الترخيص المتنقل

العراق: اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا للجامعة العربية

صناعة السيارات الكهربائية ترفع الطلب على المعادن في العالم

هل يواصل الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة بعد البيانات الاقتصادية الاخيرة ؟

الأحد، 07-05-2023 03:00 م

المال للتمويل ودروزة موتورز تطلقان حزم تمويلية ميسرة لامتلاك دراجات وسكوترات

WhatsApp Image 2023-05-07 at 2.49.53 PM


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة المال للتمويل مؤخرا وبالتعاون مع دروزة موتورز للدراجات، عن إطلاق حزم مالية للأفراد الراغبين باقتناء دراجة نارية من شركة “دروزة موتورز" - الوكيل الحصري لباقة متنوعة من الموديلات والعلامات التجارية العالمية للدراجات والسكوترات، وبإجراءات ميسرة وبسيطة.اضافة اعلان

بدافع حاجة السوق الأردني المتزايدة للسكوتر وتنامي أعداد الأشخاص الراغبين باقتنائه، لأسباب عديدة منها استخدام السكوتر لخلق فرصة عمل وتوفير مصدر دخل لأصحابه، أو استخدامه كوسيلة نقل سهلة وعملية تختصر المسافات والحركة في الأماكن المزدحمة، صممت شركة المال للتمويل هذه الحزم لتسهيل منحهم فرصة اقتنائها دون تكبد اي عناء أو جهد. حيث أن إجراءات الحصول على التمويل ميسره وبسيطة وفورية تستغرق عشرة دقائق بدون تعقيدات وبفترة سداد تبدأ من 4 شهور وتصل لغاية 36 شهر.

وأكد السيد بشار معايعه، المدير العام لشركة المال للتمويل، إن الشركة تتفاعل دائما بطريقة إيجابية وتفاعلية مع ظروف السوق الحالية، وتعمل بشكل دؤوب لتطوير حزم خدماتها المالية والعمل دوما على تقديم حلول مبتكرة وتطوير خدماتها ومنتجاتها لتلبي احتياجات العملاء اليومية التي تتضمن الحصول على قروض تجارية وإسلامية بما يتماشى مع اوضاعهم المعيشية ويحقق متطلباتهم بشكل مستمر.

ومن جهته عبر المدير العام لشركة دروزة موتورز السيد تامر دروزة عن سعادته بهذه الشراكة الاستراتيجية التي تتيح فرصة إضافية لعملاء دروزة موتورز الحاليين والمحتملين لاقتناء أي من دراجاتهم بتمويل ميسر وآمن. 

وضمن إطار حرص شركة المال للتمويل على تحقيق رضا عملائها وتقديم أفضل الخدمات لهم، أوضحت أنه يمكن للراغبين الحصول على التمويل اللازم بسهولة وسلاسة تامة، اذ تتيح لعملائها إمكانية طلب السلفة او القرض الخاص بهم عن طريق زيارة أي من فروع الشركة المتواجدة في جميع محافظات المملكة او من خلال موقعها الالكتروني www.money.jo أو عبر التطبيق الخاص بالشركة على الهواتف المحمولة.

وبفضل خدماتها الرائدة في التمويلات الميسرة، تتمتع شركة "المال للتمويل" بسمعة ممتازة وتوفر لعملائها الثقة والراحة والأمان في التعامل معها، وتعتبر شركة "المال للتمويل" شركة تقنية مالية تقدم حزمة من التسهيلات التمويلية بسهولة و دون تعقيد .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Toyota @ TGR_GT Cup_11

النداء الأخير للراغبين بالمشاركة في بطولة كأس تويوتا جازو للسباقات جي تي 2023

WhatsApp Image 2023-05-06 at 7.14.26 PM

السفير الاسترالي يزور جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

ara

البنك العربي يحصد جائزة "أفضل برنامج للمسؤولية الاجتماعيّة للشركات" في الشرق الأوسط

Thumbnail

برنامج One UI 5 الجديد يقدم لمحة على ساعات Galaxy القادمة لنوم وصحة أفضل

b1c80a5b66935cba621943b63347e951

كريم الأردن توقع اتفاقية مع أتوهب

نشمي2

النشمي والهيئة السعودية للسياحة يوقعان اتفاقية تعاون

أخبار متعلقة
c0e1da1b-9d59-4b4d-a68b-67cd233d7b08

المال للتمويل تطرح منتجاً تمويلياً يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية