المال للتمويل ودروزة موتورز تطلقان حزم تمويلية ميسرة لامتلاك دراجات وسكوترات

الوكيل الإخباري -
أعلنت شركة المال للتمويل مؤخرا وبالتعاون مع دروزة موتورز للدراجات، عن إطلاق حزم مالية للأفراد الراغبين باقتناء دراجة نارية من شركة “دروزة موتورز" - الوكيل الحصري لباقة متنوعة من الموديلات والعلامات التجارية العالمية للدراجات والسكوترات، وبإجراءات ميسرة وبسيطة.اضافة اعلان
بدافع حاجة السوق الأردني المتزايدة للسكوتر وتنامي أعداد الأشخاص الراغبين باقتنائه، لأسباب عديدة منها استخدام السكوتر لخلق فرصة عمل وتوفير مصدر دخل لأصحابه، أو استخدامه كوسيلة نقل سهلة وعملية تختصر المسافات والحركة في الأماكن المزدحمة، صممت شركة المال للتمويل هذه الحزم لتسهيل منحهم فرصة اقتنائها دون تكبد اي عناء أو جهد. حيث أن إجراءات الحصول على التمويل ميسره وبسيطة وفورية تستغرق عشرة دقائق بدون تعقيدات وبفترة سداد تبدأ من 4 شهور وتصل لغاية 36 شهر.
وأكد السيد بشار معايعه، المدير العام لشركة المال للتمويل، إن الشركة تتفاعل دائما بطريقة إيجابية وتفاعلية مع ظروف السوق الحالية، وتعمل بشكل دؤوب لتطوير حزم خدماتها المالية والعمل دوما على تقديم حلول مبتكرة وتطوير خدماتها ومنتجاتها لتلبي احتياجات العملاء اليومية التي تتضمن الحصول على قروض تجارية وإسلامية بما يتماشى مع اوضاعهم المعيشية ويحقق متطلباتهم بشكل مستمر.
ومن جهته عبر المدير العام لشركة دروزة موتورز السيد تامر دروزة عن سعادته بهذه الشراكة الاستراتيجية التي تتيح فرصة إضافية لعملاء دروزة موتورز الحاليين والمحتملين لاقتناء أي من دراجاتهم بتمويل ميسر وآمن.
وضمن إطار حرص شركة المال للتمويل على تحقيق رضا عملائها وتقديم أفضل الخدمات لهم، أوضحت أنه يمكن للراغبين الحصول على التمويل اللازم بسهولة وسلاسة تامة، اذ تتيح لعملائها إمكانية طلب السلفة او القرض الخاص بهم عن طريق زيارة أي من فروع الشركة المتواجدة في جميع محافظات المملكة او من خلال موقعها الالكتروني www.money.jo
أو عبر التطبيق الخاص بالشركة على الهواتف المحمولة.
وبفضل خدماتها الرائدة في التمويلات الميسرة، تتمتع شركة "المال للتمويل" بسمعة ممتازة وتوفر لعملائها الثقة والراحة والأمان في التعامل معها، وتعتبر شركة "المال للتمويل" شركة تقنية مالية تقدم حزمة من التسهيلات التمويلية بسهولة و دون تعقيد .