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"المركزية تويوتا" تطلق تويوتا أوربان كروزر مايلد هايبرد سيارة الكروس أوفر العصرية والصديقة للبيئة في الأردن

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الخميس، 15-02-2024 04:34 م

"المركزية تويوتا" تطلق تويوتا أوربان كروزر مايلد هايبرد سيارة الكروس أوفر العصرية والصديقة للبيئة في الأردن

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الوكيل الاخباري - أطلقت "المركزية تويوتا" مؤخرًا سيارة الكروس أوفر العصرية؛ تويوتا أوربان كروزر مايلد هايبرد في الأردن، والتي تتميز بأدائها المتين والاقتصادي والصديق للبيئة. تأتي السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات (مايلد هايبرد Mild Hybrid) سعة 1.5 لتر. ويعمل النظام الهجين ببطارية ليثيوم أيون، ويولد قوة 103 حصان، وعزم دوران يبلغ 135 نيوتن/ متر، ويقترن بناقل حركة أوتوماتيكي سلس بست سرعات، مما يوفر تجربة قيادة متوازنة وسريعة الاستجابة للسائق. وتتوفر السيارة بسعر يبدأ من 22,500 دينار أردني، وكفالة على بطارية "مايلد هايبرد" لسبعة أعوام أو 120,000 كيلو متر- أيهما أسبق.

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تتمتع سيارة تويوتا أوربان كروزر مايلد هايبرد بتصميم عصري وديناميكي يمزج بين الأداء والأناقة بسلاسة، مع أضواء أمامية وخلفية ونهارية "ليد LED"، وإطارات ألمنيوم سوداء راقية، ومقصورة واسعة ومتطورة ومريحة، ونظام الدخول الذكي دون استخدام المفتاح ونظام التشغيل بالبصمة. تمنح كاميرا الاصطفاف الخلفية الثقة للسائق أثناء القيادة، في حين توفر الكاميرا البانورامية رؤية شاملة بزاوية 360 درجة للاصطفاف بكل سهولة. ومع تقنية "أبل كاربلاي Apple CarPlay" و"أندرويد أوتو Android Auto " والبلوتوث، يضمن السائق البقاء على اتصال دائم، كما يمكنه التحكم في إعدادات الصوت والسرعة من خلال عجلة القيادة، والتي يتم عرضها على شاشة تعمل باللمس تتوفر بخيارين: مقاس 7 بوصات أو 9 بوصات.


تتميز سيارة تويوتا أوربان كروزر مايلد هايبرد بمجموعة شاملة من ميزات السلامة لحماية سائقيها وركّابها، والتي تتضمن 6 وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ولركبة السائق وستائرية، ونظام التحكم في ثبات السيارة (VSC)، ونظام فرامل مانعة الانغلاق (ABS)، وموزع إلكتروني لقوة الكبح (EBD)، ونظام منع الانزلاق (TRC)، ونظام المساعدة في بداية صعود المرتفعات (HAC)، ونظام تنبيه ضغط الإطارات (TPWS)، ونظام تجميد المحرك ضد السرقة، ونظام تثبيت كراسي الأطفال (ISOFIX)، بما يوفر الطمأنينة وراحة البال للسائق والركّاب.


ترحب "المركزية تويوتا" بالعملاء في معرضها في شارع مكة في عمّان لاستكشاف سيارة تويوتا أوربان كروزر مايلد هايبرد العصرية والصديقة للبيئة، وحجز تجربة قيادة للمهتمين عبر تعبئة هذا النموذج، إلى جانب الاطلاع على آخر العروض والخصومات على سيارات تويوتا المميزة، كما تدعوهم لمتابعة حساباتها الرسمية عبر فيسبوك وانستغرام لمعرفة آخر الأخبار والمستجدات.

 

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