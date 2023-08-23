"المركزية لكزس" ترعى مهرجان عمّان السينمائي الدولي 2023 بحضورٍ فاخر وأنيق

الوكيل الإخباري - دعمًا للمشهد الثقافي في الأردن وتميّزه في تقديم تجربة استثنائية للحاضرين من مختلف البلدان، رعت "المركزية لكزس" مهرجان عمّان السينمائي الدولي لهذا العام؛ والذي أقيم في الفترة ما بين 15 إلى 21 آب 2023، وحضرت بسياراتها الفاخرة والأنيقة لنقل مميز لحاضري المهرجان من الشخصيات العامة، والمشاهير، والضيوف.

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يشكّل مهرجان عمّان السينمائي الدولي حدثًا مرتقبًا في كل عام، ويُقدَّم خلاله مجموعة من الأفلام عالية الجودة المحلية والدولية، ويجمع صنّاع أفلام عرب مبتدئين، ومحترفين دوليين، وممثلين، ونُقّاد، وعاملين في المجال، ومشاهدين متحمسين ضمن أسبوعٍ مليء بالفعاليات والترفيه.



واستكمالًا للتميّز والإبداع الذي يُعد موضوعًا لهذا المهرجان، اختارت "المركزية لكزس" لنقل الحاضرين مجموعة من أحدث سياراتها من طرازات لكزس إل إكس، ولكزس إل إس، ولكزس إي إس، ولكزس إن إكس، ولكزس آر إكس الجديدة كليًا كاملة الإضافات، والتي تجسّد ما تشتهر به العلامة التجارية من التقدّم والإبداع والأناقة.



تحرص "المركزية لكزس" دائمًا على دعم الفعاليات الثقافية والفنية والإبداعية بمختلف أنواعها، وحضورها بما تشتهر به علامتها وسياراتها من الرُّقي والفخامة والراحة وقوّة الأداء؛ لتقدّم لعملائها ومختلف فئات الحاضرين تجربة لكزس المميزة.



بإمكان المهتمين استكشاف التشكيلة الكاملة لسيارات لكزس في معرض "المركزية لكزس" في شارع مكة، والبقاء على اطّلاع بآخر المستجدات والمشاركات في الفعاليات المختلفة من خلال متابعة الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية على منصتيْ فيسبوك وإنستغرام.



